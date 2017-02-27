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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:37
lapay написав: Surfer написав:
И судя по сегодняшнему, многими ракетчиками такого долгожданного, "обвала" более напоминающего отскок дохлого нескажукого - у гривны есть все шансы продолжить этот тренд на ОБОСНОВАННОЕ укрепление.
Угу, тільки нерези, як завели 5 млрд доларів в ОВДП, так і вивести їх можуть (вже почали). Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.
я специально писал что за неполный год было выкуплено только излишков с рынка на 8 млрд. А вы мне старый баян про 4,5 млрд овгз как контраргумент ? Вы это серьезно ? на фоне ежегодных десятков млрд от агросектора, свыше 10 млрд от заробитчан и т.д. ? Уже ж давно не смешно, не пора ли сменить пластинку ?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40
Captain Obvious написав:
Сидящие на зеленом заборе, готовы сливаться?
Как всегда, разворот будет мгновенный, успеют не только лишь все.
навіщо? з якою метою, відкупитися дешевше?..
Тут же не самі спекулянти сидять.
Captain Obvious написав:
Почему это загон?
Рост.
Взрывной рост.
Вот когда неуклонно по 10-15 копеек в день, тогда да, это надолго и основательно.
10 коп в день це 20 грн на рік. Такого взагалі ніколи не було.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:43
zРадио написав:
На рынок земли
lapay написав:
Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.
иностранный капитал будет заходить на слабой гривне
. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой
а як себе аграрії будуть відчувати в нашій країні, коли ціни на зернові обваляться як мінімум на 20%? може їм не до землі буде?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:46
Captain Obvious написав:
Сидящие на зеленом заборе, готовы сливаться?
Как всегда, разворот будет мгновенный, успеют не только лишь все.
Почему это загон?
Рост.
Взрывной рост.
Вот когда неуклонно по 10-15 копеек в день, тогда да, это надолго и основательно.
Сливать надо не только по сладкому курсу,когда пересичные побегут в обменники,но и в хорошую ставку,которая обязательно будет,когда правительство начнет "спасать" финансовую систему,гг.Здесь плохо работать по найму,тяжело вести бизнес,в этой републико неплохо быть сеньором рантье.Так что терпение,мучачес,возьмём все стадо:)
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:47
Surfer написав: lapay написав: Surfer написав:
И судя по сегодняшнему, многими ракетчиками такого долгожданного, "обвала" более напоминающего отскок дохлого нескажукого - у гривны есть все шансы продолжить этот тренд на ОБОСНОВАННОЕ укрепление.
Угу, тільки нерези, як завели 5 млрд доларів в ОВДП, так і вивести їх можуть (вже почали). Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.
я специально писал что за неполный год было выкуплено только излишков с рынка на 8 млрд. А вы мне старый баян про 4,5 млрд овгз как контраргумент ? Вы это серьезно ? на фоне ежегодных десятков млрд от агросектора, свыше 10 млрд от заробитчан и т.д. ? Уже ж давно не смешно, не пора ли сменить пластинку ?
И неужели пресловутый контекст не смущает? Падение Китая, нашего крупнейшего торгового партнера? Нарастающее падение в ЭС (Италия уже вводит "не выходи из дома", остальные близки к этому), когда все заробитчане будут сидеть на накопленном в обильном 2019 жирке?
Признавайтесь, на сколько влезли в гривну?
Поверили небось в 22 от Рожковой?
нуну...
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48
zРадио написав: lapay написав:
Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.
На рынок земли иностранный капитал будет заходить на слабой гривне. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой
Плюсую.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48
Surfer написав:
я специально писал что за неполный год было выкуплено только излишков с рынка на 8 млрд. А вы мне старый баян про 4,5 млрд овгз как контраргумент ? Вы это серьезно ? на фоне ежегодных десятков млрд от агросектора, свыше 10 млрд от заробитчан и т.д. ? Уже ж давно не смешно, не пора ли сменить пластинку ?
Якщо рахувати все в доларах, як ЗВР, то держборг, за 2019 рік, зріс на 6 млрд доларів. Так що не буває чудес - зросла доля гривневих ОВДП, паралельно зросла гривня і зросли ЗВР і держборг в доларах.
Якщо все так чудово - чому відмінили акукціон з гривневих ОВДП?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48
Индустриал хорошо напродавал на выходных па24.88.
Что аж готов сегодня брать обратно па 25.40
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:51
twin написав:kluychkooleg
28,70 хороший курс на вихід, завтра може і не бути...
А возможное снижение ставки ФРС 18 марта?
И думаете гривню погонят завтра в долины на 24,7?
И жаба давит, если глянуть прием по доллару и Евро.
28.70 / 25.55 = 1,1232 при реальном 1,1370-80
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Вів 10 бер, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52
TylerTruman_ написав: zРадио написав:
На рынок земли
lapay написав:
Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.
иностранный капитал будет заходить на слабой гривне
. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой
а як себе аграрії будуть відчувати в нашій країні, коли ціни на зернові обваляться як мінімум на 20%? може їм не до землі буде?
на 80%, масло в 3 раза
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