|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52
Вкладчик1234 написав:
Индустриал хорошо напродавал на выходных па24.88.
Что аж готов сегодня брать обратно па 25.40
ну і де Ви візьмете по 25.4?
РОкета вже стартонула,хто не встиг той пішком пішов
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52
Курс пока ни о чем.Держат за уши.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:57
Ethereum написав: Вкладчик1234 написав:
Индустриал хорошо напродавал на выходных па24.88.
Что аж готов сегодня брать обратно па 25.40
ну і де Ви візьмете по 25.4?
РОкета вже стартонула,хто не встиг той пішком пішов
Я откупился па 25 ровно на выходных в конкорде
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10706
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6589 раз.
- Подякували: 2894 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:58
Ethereum написав: Вкладчик1234 написав:
Индустриал хорошо напродавал на выходных па24.88.
Что аж готов сегодня брать обратно па 25.40
ну і де Ви візьмете по 25.4?
РОкета вже стартонула,хто не встиг той пішком пішов
Думаю, не сильно он распродавал.
У него даже в больших городах по одному отделению и даже терминала нет, никакого, не то, что круглосуточного, пополнение чеоез кассу.
А переводом - кто знает, когда деньги зачислятся, если день выходной.
В Ощаде сегодня с утра на табло 25,10 было, часов в 10-11, а потом сразу 25,90 по-моему.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:59
Вкладчик1234 написав: Ethereum написав: Вкладчик1234 написав:
Индустриал хорошо напродавал на выходных па24.88.
Что аж готов сегодня брать обратно па 25.40
ну і де Ви візьмете по 25.4?
РОкета вже стартонула,хто не встиг той пішком пішов
Я откупился па 25 ровно на выходных в конкорде
И 0,5 % за выход или на 3 месяца на депо
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17013
|2140095
|
|
|6825
|1522428
|
Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ
|
|31
|1338
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|