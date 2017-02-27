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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4182418341844185

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 375
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
42
выше 26
21%
78
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52

  Вкладчик1234 написав:Индустриал хорошо напродавал на выходных па24.88.
Что аж готов сегодня брать обратно па 25.40


ну і де Ви візьмете по 25.4? :D
РОкета вже стартонула,хто не встиг той пішком пішов :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52

Курс пока ни о чем.Держат за уши.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:57

  Ethereum написав:
  Вкладчик1234 написав:Индустриал хорошо напродавал на выходных па24.88.
Что аж готов сегодня брать обратно па 25.40


ну і де Ви візьмете по 25.4? :D
РОкета вже стартонула,хто не встиг той пішком пішов :D

Я откупился па 25 ровно на выходных в конкорде
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:58

  Ethereum написав:
  Вкладчик1234 написав:Индустриал хорошо напродавал на выходных па24.88.
Что аж готов сегодня брать обратно па 25.40


ну і де Ви візьмете по 25.4? :D
РОкета вже стартонула,хто не встиг той пішком пішов :D


Думаю, не сильно он распродавал.
У него даже в больших городах по одному отделению и даже терминала нет, никакого, не то, что круглосуточного, пополнение чеоез кассу.
А переводом - кто знает, когда деньги зачислятся, если день выходной.
В Ощаде сегодня с утра на табло 25,10 было, часов в 10-11, а потом сразу 25,90 по-моему.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:59

  Вкладчик1234 написав:
  Ethereum написав:
  Вкладчик1234 написав:Индустриал хорошо напродавал на выходных па24.88.
Что аж готов сегодня брать обратно па 25.40


ну і де Ви візьмете по 25.4? :D
РОкета вже стартонула,хто не встиг той пішком пішов :D

Я откупился па 25 ровно на выходных в конкорде


И 0,5 % за выход или на 3 месяца на депо
kluychkooleg
 
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