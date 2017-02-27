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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:11
kluychkooleg Где Вы взяли 0,5% ?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:14
freeze
цей пердуНЬ ще і не таке напише
шавка ІВК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:16
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 10 бер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так может и не может так делать НБУ, вопрос не в бороде Дубинского.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:22
Так и есть.Им нужен другой менеджмент НБУ,свой.И похоже,так и будет,просто им жалко,что багачество не в те руки утекает,Смолий последние вагоны перепуганных иностранцев и эмигрантов с зелёными чемоданами и прочими бранзулетками отправляет из страны победивших народных олигархов.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:24
Может и выпускает.
А может и такое.
Любители подбросить кота как раз выходят тогда, когда уходит НБУ, малыми вбросами накачивая курс.
В обычных обстоятельствах НБУ на эти шалости смотрит сквозь пальцы.
Но сегодня прыжок был достаточно резким, чтобы позволить мелочи дальше резвится на тонком рынке без продавцов, может "папа" показательно ломать неслухняным игру, выпаривая их гривневый припас.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Может.
Очень вероятно, что в среду уже выходил после 16.
После отмены обязательной регистрации сделок в ВалКли и перехода на международные площадки, официального графика работы МБ фактически не существует.
Более того, присутствие на пустом рынке для пресечения попыток "хулиганства" в период волатильности выглядит разумным и не выходит за рамки декларируемой концепции.
На конспирологию одиозного персонажа внимания можно не обращать. Он давно пытается атаковать НБУ по поводу и без.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:28
если доллар по 26, то евро по 29 вполне
если США у демократов побеждает Байден, то доллар вверх, Сандерс -вниз
ожидаю коррекцию евро к доллару до 1,122/1,125
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 10 бер, 2020 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:28
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