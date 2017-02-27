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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41844185418641874188>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 376
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
43
выше 26
21%
78
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:11

kluychkooleg Где Вы взяли 0,5% ?
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lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення
"Бородата бабушка" дуже схвильована ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:14

freeze


цей пердуНЬ ще і не таке напише
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:16

  lubarec написав:kluychkooleg Где Вы взяли 0,5% ?


У менеджеров в банке.
Ой, что-то Евро проваливается
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 10 бер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:freeze


цей пердуНЬ ще і не таке напише
шавка ІВК


Так может и не может так делать НБУ, вопрос не в бороде Дубинского.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:22

  greenozon написав:freeze


цей пердуНЬ ще і не таке напише
шавка ІВК

Так и есть.Им нужен другой менеджмент НБУ,свой.И похоже,так и будет,просто им жалко,что багачество не в те руки утекает,Смолий последние вагоны перепуганных иностранцев и эмигрантов с зелёными чемоданами и прочими бранзулетками отправляет из страны победивших народных олигархов.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:24

  freeze написав:
greenozon написав:freeze


цей пердуНЬ ще і не таке напише
шавка ІВК


Так может и не может так делать НБУ, вопрос не в бороде Дубинского.

Может и выпускает.

А может и такое.
Любители подбросить кота как раз выходят тогда, когда уходит НБУ, малыми вбросами накачивая курс.

В обычных обстоятельствах НБУ на эти шалости смотрит сквозь пальцы.
Но сегодня прыжок был достаточно резким, чтобы позволить мелочи дальше резвится на тонком рынке без продавцов, может "папа" показательно ломать неслухняным игру, выпаривая их гривневый припас.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Так может и не может так делать НБУ, вопрос не в бороде Дубинского.

Может.
Очень вероятно, что в среду уже выходил после 16.
После отмены обязательной регистрации сделок в ВалКли и перехода на международные площадки, официального графика работы МБ фактически не существует.
Более того, присутствие на пустом рынке для пресечения попыток "хулиганства" в период волатильности выглядит разумным и не выходит за рамки декларируемой концепции.
На конспирологию одиозного персонажа внимания можно не обращать. Он давно пытается атаковать НБУ по поводу и без.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:28

  tobias написав:По євро 29 на злив очікуєте?


если доллар по 26, то евро по 29 вполне

если США у демократов побеждает Байден, то доллар вверх, Сандерс -вниз

ожидаю коррекцию евро к доллару до 1,122/1,125
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 10 бер, 2020 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:28

  Волгарь написав: Думаю, что с очевидной победой КНР над короновирусом (всего 112 заболевших сегодня) будет найден и компромисс по нефти

Почему РФ не помогает братскому народу в борьбе с победой?
В росСМИ инфы 0.
Какова офстатистика о заразившихся/заболевших/умерших в РФ от короновируса?
Vadim V
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