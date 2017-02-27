только что проснулся
там падение в США продолжилось, может будет подарок от быков
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:29
только что проснулся
там падение в США продолжилось, может будет подарок от быков
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:30
по 10-15коп в день-это нормально, подождем до четверга
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:33
В ПОВ-ах вечером курс покупки вырос с 25,40-45 днем до 25,55-60 сейчас.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:36
Vadim V Родственники в Якутске. мать разговаривала на 8 марта.....о коронавирусе не знаем....не слышали....не видели!!
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:40
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:40
Курси на зараз - знову майже все зелене
Вітаюсь совсіма.
18:00
Продовжили ріст. Підросли копійок на 30-35. Більше виросли біди. Погано несуть!
11:00
Курс НБУ:
МіжБанк перестарався!
Євро (₴ --> €) 28,7916(28,2336 + 0,5580(+ 0,5394)),
Долар США (₴ --> $) 25,3135(24,9215 + 0,3920(+ 0,1802)).
Виросли! Та по по євро аж на 56(54) копійки.
Крос курс євро/доляр - 1,13365(1,13510−0,00145) припав,
Золото - 1654,29(1683,80−29,51(+26,65)) доляра за унцію, також припало.
Світ вже очухався!
Вчора по нафті було два кроки вниз! Сьогодні всього крок в інший бік.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 10 бер, 2020 19:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:43
Ещё будут подарки.Блин,а сколько было за последнее время сказочников,промоутивших амерскую фонду,мол будеттолькодорожать,вот это загонщики,так загонщики.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:43
Гугель в помошчь. Или тындекс - к чему душа менее не лежит.
Оперативная инфа - на рбк, но без регулярной сводки. В основном, первичка.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:45
Дубинский сливается что ли, что все время нагнетает? Кто-то еще может подтвердить, что НБУ лил после 16 часов?
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