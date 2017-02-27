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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4185418641874188>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 376
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
43
выше 26
21%
78
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:29

  kluychkooleg написав:
  proftpd66 написав:
  tobias написав:По євро 29 на злив очікуєте?


Я хочу слить то что взял по 28.6, а взял по 26.7. часть ещё взял по 1.10 к баксу давно под 4%годовых


Так сегодня было утром 28,80 на себя, вечером - 28,70.
Чего не слили?


только что проснулся :)

там падение в США продолжилось, может будет подарок от быков :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:30

  Captain Obvious написав:Сидящие на зеленом заборе, готовы сливаться?
Как всегда, разворот будет мгновенный, успеют не только лишь все.

Почему это загон?
Рост.
Взрывной рост.
Вот когда неуклонно по 10-15 копеек в день, тогда да, это надолго и основательно.


по 10-15коп в день-это нормально, подождем до четверга
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:33

В ПОВ-ах вечером курс покупки вырос с 25,40-45 днем до 25,55-60 сейчас.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:36

Vadim V Родственники в Якутске. мать разговаривала на 8 марта.....о коронавирусе не знаем....не слышали....не видели!! :shock:
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:40

  daryaby807 написав:Vadim V Родственники в Якутске. мать разговаривала на 8 марта.....о коронавирусе не знаем....не слышали....не видели!! :shock:


Пусть приметы запомнят, как увидят.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:40

Курси на зараз - знову майже все зелене


Вітаюсь совсіма.
18:00
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Продовжили ріст. Підросли копійок на 30-35. Більше виросли біди. Погано несуть!

11:00
Зображення

Курс НБУ:

МіжБанк перестарався!
Євро (₴ --> €) 28,7916(28,2336 + 0,5580(+ 0,5394)),
Долар США (₴ --> $) 25,3135(24,9215 + 0,3920(+ 0,1802)).
Виросли! Та по по євро аж на 56(54) копійки.

Крос курс євро/доляр - 1,13365(1,13510−0,00145) припав, :!:

Золото - 1654,29(1683,80−29,51(+26,65)) доляра за унцію, також припало.

Світ вже очухався!

Вчора по нафті було два кроки вниз! Сьогодні всього крок в інший бік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 10 бер, 2020 19:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:43

Ещё будут подарки.Блин,а сколько было за последнее время сказочников,промоутивших амерскую фонду,мол будеттолькодорожать,вот это загонщики,так загонщики.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:43

  Vadim V написав:
  Волгарь написав: Думаю, что с очевидной победой КНР над короновирусом (всего 112 заболевших сегодня) будет найден и компромисс по нефти

Почему РФ не помогает братскому народу в борьбе с победой?
В росСМИ инфы 0.
Какова офстатистика о заразившихся/заболевших/умерших в РФ от короновируса?

Гугель в помошчь. Или тындекс - к чему душа менее не лежит. https://coronavir.ru/hronika-sobytij/ko ... arta-2020/

Оперативная инфа - на рбк, но без регулярной сводки. В основном, первичка. https://www.rbc.ru/story/5e2881539a794724ab627caa
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:45

Дубинский сливается что ли, что все время нагнетает? Кто-то еще может подтвердить, что НБУ лил после 16 часов?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:48

На американской сессии распродают Евро
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