Додано: Вів 10 бер, 2020 19:23

daryaby807 написав: Vadim V



Родственники в Якутске. мать разговаривала на 8 марта.....о коронавирусе не знаем....не слышали....не видели!! Родственники. мать разговаривала на 8 марта.....оне знаем....не слышали....не видели!!

Всего в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией — два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 17 случаев у россиян. Из всех зараженных уже выписались из больницы двое граждан Китая и один гражданин России. Также выписаны россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess, вставшего на карантин у берегов Японии.

Да там так ххолоддно что у него писька не встанет для размножения , шо там в масквабаде и Петрограде?Походу, заранее всю РФ привили..., перед братской помощью соседям.