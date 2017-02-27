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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4185418641874188

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 376
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
43
выше 26
21%
78
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:56

  hxbbgaf написав:Дубинский сливается что ли, что все время нагнетает? Кто-то еще может подтвердить, что НБУ лил после 16 часов?

Не завидна роль Якова Васильевича.Думаю сделают козлом отпущения.Если не сдаст раньше всю шарашкину контору.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:15

Завтра погашение на 0,95 млрд.
Аукционов нет, какая будет ставка непонятно, нерезиденты будут продолжать выходить в валюту.
Если без катаклизмов, то по идее должна быть передышка или временная стабилизация на каком то уровне со следующей недели и до конца месяца.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:17

  Zebra написав:Не забываем, что бизнесу и государству в этом году отдать $17+ млрд внешних долгов. Спрос на валюту обеспечен.

Думаете, так вот со вздохами достанут из кармана и отдадут?
Рефинансируют, реструктурируют, перезаймут и т.д. (кроме долгов перед МВФ, конечно)
Долги отдают только трУсы (с)
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:23

  daryaby807 написав:Vadim V

Родственники в Якутске. мать разговаривала на 8 марта.....о коронавирусе не знаем....не слышали....не видели!! :shock:

Да там так ххолоддно что у него писька не встанет для размножения , шо там в масквабаде и Петрограде?
"Всего в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией — два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 17 случаев у россиян. Из всех зараженных уже выписались из больницы двое граждан Китая и один гражданин России. Также выписаны россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess, вставшего на карантин у берегов Японии."

Походу, заранее всю РФ привили..., перед братской помощью соседям.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:23

  Starikan написав:
  Zebra написав:Не забываем, что бизнесу и государству в этом году отдать $17+ млрд внешних долгов. Спрос на валюту обеспечен.

Думаете, так вот со вздохами достанут из кармана и отдадут?
Рефинансируют, реструктурируют, перезаймут и т.д. (кроме долгов перед МВФ, конечно)
Долги отдают только трУсы (с)

В период долларового пылесоса или крызы, в долг не так легко взять. Так что это вопрос со звездочкой.
aklex
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:27

  aklex написав:
  Starikan написав:
  Zebra написав:Не забываем, что бизнесу и государству в этом году отдать $17+ млрд внешних долгов. Спрос на валюту обеспечен.

Думаете, так вот со вздохами достанут из кармана и отдадут?
Рефинансируют, реструктурируют, перезаймут и т.д. (кроме долгов перед МВФ, конечно)
Долги отдают только трУсы (с)

В период долларового пылесоса или крызы, в долг не так легко взять. Так что это вопрос со звездочкой.

Или воспользоваться передовым опытом Аргентины и Ливана :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:28

  Starikan написав:
  Zebra написав:Не забываем, что бизнесу и государству в этом году отдать $17+ млрд внешних долгов. Спрос на валюту обеспечен.

Думаете, так вот со вздохами достанут из кармана и отдадут?
Рефинансируют, перезаймут и т.д. (кроме долгов перед МВФ, конечно)
Долги отдают только трУсы (с)


При рефинансировании в этом году будет неизбежный рост стоимости обслуживания. Так, или иначе баланс на валютном рынке сместился с позитивного на негативный.

1) Из-за падения цен на сырье экспорт упадет в денежном выражении. Из-за прогнозируемого меньшего урожая - еще и в натуральном выражении на значительную часть.

2) Из-за карантинных мер и снижения деловой активности в мире заробитчане меньше заработают и пришлют переводов из-за рубежа.

3) Из-за оттока капитала внешние кредитные рынки будут на несколько месяцев закрыты, а после - в дефиците спроса на долги развивающихся стран. Плюс значительно упадут ПИИ.

Противопоставить всему этому можно только широкомасштабную распродажу родины :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo путешественник,ты живой? Шо случилось Али-джин,просвяти :roll:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:34

Ох 16 числа посмотрим!Это вам не какая-то ставка Феди.Есси самый окружной суд примет решение в сторону того, имякоторогонельзяназывать,тогда,пусть даже не сразу,но свист от полета ракеты в самый космический космос услышат даже 73%.А що,конец эпохи бедности.
goldfinger
 
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