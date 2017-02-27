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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4187418841894190>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 377
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
43
выше 26
21%
79
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

График погашений ОВГЗ на ближайшие три месяца.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:55

  Мизантрóп написав:Libo путешественник,ты живой? Шо случилось Али-джин,просвяти :roll:

Вероятно , херомически, борется с вирусом , МеланЬю "парит" для профилактики , может в бане, да- бы короновирус не проник в президента. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:57

Vadim V Может затянул празднование совкоармии и совкоморфлота? С лютого 23-го молчит :roll:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:58

  alex_2013 написав:Зображення

График погашений ОВГЗ на ближайшие три месяца.


Ох апрель-май кучненько и много... это контрольный, если до апреля не улетим на орбиту?!
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:09

...
Востаннє редагувалось fler в Вів 10 бер, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:09

  alex_2013 написав:Зображення

График погашений ОВГЗ на ближайшие три месяца.

Огласите Поименно!
Небось ПриватБаки и Ощады всякие - они кстати тоже держатели ОВГЗ УКР? Им как НБУ прикажет так и будет !

Черт всегда кроется в деталях! Расшифруйте? :D
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:12

  pirat-d написав:Ох апрель-май кучненько и много... это контрольный, если до апреля не улетим на орбиту?!

Логично на апрель-май курс загнать за 30, слить чуток ЗВР и летом укрепиться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:12

  Мизантрóп написав:Vadim V Может затянул празднование совкоармии и совкоморфлота? С лютого 23-го молчит :roll:

Гусар РАССИИ /ПРАПОРЩИК ГРУ СССР, запил так шо забыл про 8-сь мое марта и дам ? :?
Нет, это же повод выпить , такое не забываеться. :mrgreen:
Наверное взяли "в плен" , санитары, братья с Канатчиковой...
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 10 бер, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Месяц назад ОХРИМЕНКО вещал про держателей ОВГЗ, там первые 3 - это ПРИВАТ, Ощад и Укрексим банки:

https://youtu.be/qcE1DeFsERc?t=114

Зображення
Востаннє редагувалось vitto_ks_UA в Вів 10 бер, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:17

vitto_ks_UA
Данные получены из открытых источников (API НБУ).
А вот уже поименный "расклад" - коммерческая тайна.
alex_2013
 
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