График погашений ОВГЗ на ближайшие три месяца.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:55
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:57
Vadim V Может затянул празднование совкоармии и совкоморфлота? С лютого 23-го молчит
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:58
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:09
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Востаннє редагувалось fler в Вів 10 бер, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:09
Огласите Поименно!
Небось ПриватБаки и Ощады всякие - они кстати тоже держатели ОВГЗ УКР? Им как НБУ прикажет так и будет !
Черт всегда кроется в деталях! Расшифруйте?
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:12
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:12
Гусар РАССИИ /ПРАПОРЩИК ГРУ СССР, запил так шо забыл про 8-сь мое марта и дам ?
Нет, это же повод выпить , такое не забываеться.
Наверное взяли "в плен" , санитары, братья с Канатчиковой...
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 10 бер, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Месяц назад ОХРИМЕНКО вещал про держателей ОВГЗ, там первые 3 - это ПРИВАТ, Ощад и Укрексим банки:
Востаннє редагувалось vitto_ks_UA в Вів 10 бер, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:17
vitto_ks_UA
Данные получены из открытых источников (API НБУ).
А вот уже поименный "расклад" - коммерческая тайна.
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