zРадио написав: Starikan написав: Zebra написав: Не забываем, что бизнесу и государству в этом году отдать $17+ млрд внешних долгов. Спрос на валюту обеспечен. Не забываем, что бизнесу и государству в этом году отдать $17+ млрд внешних долгов. Спрос на валюту обеспечен.

Думаете, так вот со вздохами достанут из кармана и отдадут?

Рефинансируют, перезаймут и т.д. (кроме долгов перед МВФ, конечно)

При рефинансировании в этом году будет неизбежный рост стоимости обслуживания. Так, или иначе баланс на валютном рынке сместился с позитивного на негативный.



1) Из-за падения цен на сырье экспорт упадет в денежном выражении. Из-за прогнозируемого меньшего урожая - еще и в натуральном выражении на значительную часть.



2) Из-за карантинных мер и снижения деловой активности в мире заробитчане меньше заработают и пришлют переводов из-за рубежа.



3) Из-за оттока капитала внешние кредитные рынки будут на несколько месяцев закрыты, а после - в дефиците спроса на долги развивающихся стран. Плюс значительно упадут ПИИ.



2) а якщо в євро, а не дерев'яному заробітчани? 2) а якщо в євро, а не дерев'яному заробітчани?

