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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:17
Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.
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Zebra
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:25
Zebra написав:
Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.
А шо может получиться из твоей "пол пачки" если это на самом деле 25 % от пачки?
Махлюете?
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Vadim V
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:27
Vadim V написав: Zebra написав:
Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.
А шо может получиться из твоей "пол пачки" если это на самом деле 25 % от пачки?
Махлюете?
?
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Zebra
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:28
Евро отскочило, сбило все лишние стопы шортистов и пойдет на паритет.
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Zebra
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:34
На паритет?) давно предание - да верится с трудом (с). Сколько лет этой мантре?
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pirat-d
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:40
zРадио написав: Starikan написав: Zebra написав:
Не забываем, что бизнесу и государству в этом году отдать $17+ млрд внешних долгов. Спрос на валюту обеспечен.
Думаете, так вот со вздохами достанут из кармана и отдадут?
Рефинансируют, перезаймут и т.д. (кроме долгов перед МВФ, конечно)
Долги отдают только трУсы (с)
При рефинансировании в этом году будет неизбежный рост стоимости обслуживания. Так, или иначе баланс на валютном рынке сместился с позитивного на негативный.
1) Из-за падения цен на сырье экспорт упадет в денежном выражении. Из-за прогнозируемого меньшего урожая - еще и в натуральном выражении на значительную часть.
2) Из-за карантинных мер и снижения деловой активности в мире заробитчане меньше заработают и пришлют переводов из-за рубежа.
3) Из-за оттока капитала внешние кредитные рынки будут на несколько месяцев закрыты, а после - в дефиците спроса на долги развивающихся стран. Плюс значительно упадут ПИИ.
Противопоставить всему этому можно только широкомасштабную распродажу родины
2) а якщо в євро, а не дерев'яному заробітчани?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:43
день на мб прошёл как и должно было быть.
я про выход на мб дяди с нбу написал ещё утром. и про курс который сег. закроется на мб
правда некоторые здесь на форуме проспали на 8 - марта и не поняли, что пришёл кризис и курс 23 улетел, как мишка олимпийский в 80 году.
курсу 23 сказали прощай и 9-марта в 00.05.мин. встретили наше эконом. чудо и направление курса в этом году в сторону 27-28
.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 10 бер, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:43
евро падает к доллару, но у нас растет стремительно вверх 28.8 - 29.10
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:50
почему евро не купили по 26.55?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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