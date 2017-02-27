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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41884189419041914192>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:25

  Zebra написав:Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.

А шо может получиться из твоей "пол пачки" если это на самом деле 25 % от пачки?
Махлюете?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:27

  Vadim V написав:
  Zebra написав:Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.

А шо может получиться из твоей "пол пачки" если это на самом деле 25 % от пачки?
Махлюете?

?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро отскочило, сбило все лишние стопы шортистов и пойдет на паритет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На паритет?) давно предание - да верится с трудом (с). Сколько лет этой мантре?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:40

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  Zebra написав:Не забываем, что бизнесу и государству в этом году отдать $17+ млрд внешних долгов. Спрос на валюту обеспечен.

Думаете, так вот со вздохами достанут из кармана и отдадут?
Рефинансируют, перезаймут и т.д. (кроме долгов перед МВФ, конечно)
Долги отдают только трУсы (с)


При рефинансировании в этом году будет неизбежный рост стоимости обслуживания. Так, или иначе баланс на валютном рынке сместился с позитивного на негативный.

1) Из-за падения цен на сырье экспорт упадет в денежном выражении. Из-за прогнозируемого меньшего урожая - еще и в натуральном выражении на значительную часть.

2) Из-за карантинных мер и снижения деловой активности в мире заробитчане меньше заработают и пришлют переводов из-за рубежа.

3) Из-за оттока капитала внешние кредитные рынки будут на несколько месяцев закрыты, а после - в дефиците спроса на долги развивающихся стран. Плюс значительно упадут ПИИ.

Противопоставить всему этому можно только широкомасштабную распродажу родины :oops:

2) а якщо в євро, а не дерев'яному заробітчани?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:43

день на мб прошёл как и должно было быть.
я про выход на мб дяди с нбу написал ещё утром. и про курс который сег. закроется на мб
правда некоторые здесь на форуме проспали на 8 - марта и не поняли, что пришёл кризис и курс 23 улетел, как мишка олимпийский в 80 году.
курсу 23 сказали прощай и 9-марта в 00.05.мин. встретили наше эконом. чудо и направление курса в этом году в сторону 27-28 :P .
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 10 бер, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:43

евро падает к доллару, но у нас растет стремительно вверх 28.8 - 29.10
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:50

почему евро не купили по 26.55? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:23

  Vadim V написав:
  Zebra написав:Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.

А шо может получиться из твоей "пол пачки" если это на самом деле 25 % от пачки?
Махлюете?


Зебру з Алексом2006 переплутали
sergey_sryvkin
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