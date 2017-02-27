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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4189419041914192>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:24

  pirat-d написав:На паритет?) давно предание - да верится с трудом (с). Сколько лет этой мантре?


Ще Дядько Саша про це писав, що у довгостроку ойро йде на парітет.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:29

  vitto_ks_UA написав:Небось ПриватБаки и Ощады всякие - они кстати тоже держатели ОВГЗ УКР? Им как НБУ прикажет так и будет !
Черт всегда кроется в деталях! Расшифруйте? :D


Якщо я вам накажу придбати ОВДП на 50 мільярдів, ви це виконаєте ? :)
Держбанки гроші не друкують.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:29

Как уточнили позднее в пресс-службе НБУ, по состоянию на 13:00 регулятор продал $250 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни. По итогам вторника объем продажи валюты достиг $270 млн.

"В то же время почти вся сумма была продана в течение первой части дня, а после обеда ситуация на валютном рынке была относительно спокойной и не нуждалась существенного вмешательства со стороны НБУ", – сообщили в Нацбанке.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:34

  freeze написав:Может такое быть ? Иль выдумывает ?

Дубинский пишет. В 18.00

Нацбанк на данный момент стоит с оффером 25,40 и продает.
На моей памяти такого еще не было, чтобы после 16 он продавал, тем более, это происходит фактически после закрытия официального межбанка. Нерезидентов выпускают за счёт валютных резервов страны.

Значить поповнювати ці резерви таким медотом нормас) а випускати кримінал?!))
twin
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...а если поверхностно, то
Обывателя принудили дёшево сдать доллары, гривневый ставки по депо опустили, загнав в грн депозиты, выдали дешёвые кредиты ...своим людям, а теперь продадут обывателю дорогой доллар и бюджет пополнят :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:37

  sergey_sryvkin написав:
  pirat-d написав:На паритет?) давно предание - да верится с трудом (с). Сколько лет этой мантре?


Ще Дядько Саша про це писав, що у довгостроку ойро йде на парітет.


Что-то очень медленно идет) Иногда в другую сторону. Шаг вперед - шаг назад, прыжок на месте)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:40

думаю завтра регулятор не выпустит курс выше 25,5
возможен его выход, но уже не с такими суммами,
да и уже не будет крутых игроков. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:42

  abc111 написав:...а если поверхностно, то
Обывателя принудили дёшево сдать доллары, гривневый ставки по депо опустили, загнав в грн депозиты, выдали дешёвые кредиты ...своим людям, а теперь продадут обывателю дорогой доллар и бюджет пополнят :)

Если прочесть выделенное выше с рокировкой, еще может быть. Но по текущим ставкам, только от полного невежества можно конвертнуть баксы на грн. депо.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:45

  twin написав:
  freeze написав:Может такое быть ? Иль выдумывает ?

Дубинский пишет. В 18.00

Нацбанк на данный момент стоит с оффером 25,40 и продает.
На моей памяти такого еще не было, чтобы после 16 он продавал, тем более, это происходит фактически после закрытия официального межбанка. Нерезидентов выпускают за счёт валютных резервов страны.

Значить поповнювати ці резерви таким медотом нормас) а випускати кримінал?!))


Приплічник Дубінського? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:45

  Игорь Алексеевич написав:думаю завтра регулятор не выпустит курс выше 25,5
возможен его выход, но уже не с такими суммами,
да и уже не будет крутых игроков. :roll:

Ждали навангованных вчера, как минимум 26,5, не срослось? :mrgreen:
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