freeze написав:Может такое быть ? Иль выдумывает ?
Дубинский пишет. В 18.00
Нацбанк на данный момент стоит с оффером 25,40 и продает. На моей памяти такого еще не было, чтобы после 16 он продавал, тем более, это происходит фактически после закрытия официального межбанка. Нерезидентов выпускают за счёт валютных резервов страны.
Значить поповнювати ці резерви таким медотом нормас) а випускати кримінал?!))
Нерезиденты заходили в ОВГЗ на свой страх и риск. Спасать их деньги - это коррупция и криминал.
Во-первых, потому что Нацбанк с самого утра вышел с поддержкой гривны: продавал по 25,20-25,25 грн/$, и отдал до 13 часов $250 млн (что НБУ подтвердил официально), а также порядка $50 млн после обеда - это уже оценочная цифра казначеев. В конце дня регулятор стоял с двумя высокими ценниками - 25,40-25,45 грн/$.
Банковские казначеи рассказали, что общий объем торгов на межбанке сегодня был очень большим - порядка $420 млн (средняя двухдневная норма). Продавцом дня стал, конечно же, НБУ, потративший из резервов за день около $300 млн: кстати, это чуть меньше половины от того, что центробанк приобрел за весь февраль ($689 млн). При этом регулятору активно помогал государственный Ощадбанк, который также целый день продавал валюту. Чья она - точно никто не знает. Но не исключается, что это был доллар НАК "Нафтогаз".
Активно покупали валюту почти все. Первым с утра был Ситибанк: говорят, что он получил от НБУ прямую интервенцию на старте межбанке. А дальше к нему подключился весь рынок, который приобретал валюту и под иностранных держателей ОВГЗ, и под пополнение касс для населения, и под импортеров.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
freeze написав:Может такое быть ? Иль выдумывает ?
Дубинский пишет. В 18.00
Нацбанк на данный момент стоит с оффером 25,40 и продает. На моей памяти такого еще не было, чтобы после 16 он продавал, тем более, это происходит фактически после закрытия официального межбанка. Нерезидентов выпускают за счёт валютных резервов страны.
Значить поповнювати ці резерви таким медотом нормас) а випускати кримінал?!))
Нерезиденты заходили в ОВГЗ на свой страх и риск. Спасать их деньги - это коррупция и криминал.
хотите зайти в гривину по 60 грн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Игорь Алексеевич написав:думаю завтра регулятор не выпустит курс выше 25,5 возможен его выход, но уже не с такими суммами, да и уже не будет крутых игроков.
Ждали навангованных вчера, как минимум 26,5, не срослось?
26,5 - могло реально быть, но я писал, что выйдет регулятор и всех успокоит на отметке 25-25,5. надо дать выход по этому курсу друганам из бумаг. 26,5 - после выхода из бумаг друганов рожковой. как только они покинут бумаги, сразу объявят в стране масштабный вирус и чп - и курс моментом 26,5. хотя вирус - это для бабушек, а на самом деле мвф денег и даст и тогда ракета..., но спишут всё на население и типа панич. настроения.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин. Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине. Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.