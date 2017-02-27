RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4190419141924193>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:46

  twin написав:
  freeze написав:Может такое быть ? Иль выдумывает ?

Дубинский пишет. В 18.00

Нацбанк на данный момент стоит с оффером 25,40 и продает.
На моей памяти такого еще не было, чтобы после 16 он продавал, тем более, это происходит фактически после закрытия официального межбанка. Нерезидентов выпускают за счёт валютных резервов страны.

Значить поповнювати ці резерви таким медотом нормас) а випускати кримінал?!))

Нерезиденты заходили в ОВГЗ на свой страх и риск. Спасать их деньги - это коррупция и криминал.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7690
З нами з: 21.09.12
Подякував: 712 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:52

  Zebra написав:Нерезиденты заходили в ОВГЗ на свой страх и риск. Спасать их деньги - это коррупция и криминал.

Разве это не столбы на которых крепко стоит алигархат?
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9120
З нами з: 03.11.08
Подякував: 695 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:55

Во-первых, потому что Нацбанк с самого утра вышел с поддержкой гривны: продавал по 25,20-25,25 грн/$, и отдал до 13 часов $250 млн (что НБУ подтвердил официально), а также порядка $50 млн после обеда - это уже оценочная цифра казначеев. В конце дня регулятор стоял с двумя высокими ценниками - 25,40-25,45 грн/$.

Банковские казначеи рассказали, что общий объем торгов на межбанке сегодня был очень большим - порядка $420 млн (средняя двухдневная норма). Продавцом дня стал, конечно же, НБУ, потративший из резервов за день около $300 млн: кстати, это чуть меньше половины от того, что центробанк приобрел за весь февраль ($689 млн). При этом регулятору активно помогал государственный Ощадбанк, который также целый день продавал валюту. Чья она - точно никто не знает. Но не исключается, что это был доллар НАК "Нафтогаз".

Активно покупали валюту почти все. Первым с утра был Ситибанк: говорят, что он получил от НБУ прямую интервенцию на старте межбанке. А дальше к нему подключился весь рынок, который приобретал валюту и под иностранных держателей ОВГЗ, и под пополнение касс для населения, и под импортеров.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 26.06.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:56

Динамика индексов в %% с момента окончания кризиса с 1 февраля 2009 года

Насдак +572%
СП500 +259%
Доу +226%
Расселл 2000 +218%

РТС +58%


Зображення

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37327
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3596 раз.
Подякували: 9308 раз.
 
Профіль
46
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:03

  Zebra написав:
  twin написав:
  freeze написав:Может такое быть ? Иль выдумывает ?

Дубинский пишет. В 18.00

Нацбанк на данный момент стоит с оффером 25,40 и продает.
На моей памяти такого еще не было, чтобы после 16 он продавал, тем более, это происходит фактически после закрытия официального межбанка. Нерезидентов выпускают за счёт валютных резервов страны.

Значить поповнювати ці резерви таким медотом нормас) а випускати кримінал?!))

Нерезиденты заходили в ОВГЗ на свой страх и риск. Спасать их деньги - это коррупция и криминал.


хотите зайти в гривину по 60 грн? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:07

  ruvex написав:
  Игорь Алексеевич написав:думаю завтра регулятор не выпустит курс выше 25,5
возможен его выход, но уже не с такими суммами,
да и уже не будет крутых игроков. :roll:

Ждали навангованных вчера, как минимум 26,5, не срослось? :mrgreen:


26,5 - могло реально быть, но я писал, что выйдет регулятор и всех успокоит на отметке 25-25,5.
надо дать выход по этому курсу друганам из бумаг.
26,5 - после выхода из бумаг друганов рожковой.
как только они покинут бумаги, сразу объявят в стране масштабный вирус и чп - и курс моментом 26,5.
хотя вирус - это для бабушек, а на самом деле мвф денег и даст и тогда ракета..., но спишут всё на население и типа панич. настроения. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4691
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:19

Они там реально ЗЕлёнку пьют:
Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
komp
1
 
Повідомлень: 8108
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2179 раз.
Подякували: 3217 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин.
Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине.
Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15633
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4009 раз.
Подякували: 6218 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:22

  komp написав:Они там реально ЗЕлёнку пьют:
Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Може це фейк? Зовні він на дебіла не подібний.
L
 
Повідомлень: 393
З нами з: 19.05.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:33

  L написав:
  komp написав:Они там реально ЗЕлёнку пьют:
Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Може це фейк? Зовні він на дебіла не подібний.

Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину – торгпред
https://interfax.com.ua/news/economic/645828.html
komp
1
 
Повідомлень: 8108
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2179 раз.
Подякували: 3217 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 4190419141924193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Demonsh, komp, varlo, vitto_ks_UA, zРадио і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1701, 1702, 1703
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17021 2140679
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 22:28
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6825 1522630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17719)
10.03.2020 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.