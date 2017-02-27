Додано: Вів 10 бер, 2020 21:55

Во-первых, потому что Нацбанк с самого утра вышел с поддержкой гривны: продавал по 25,20-25,25 грн/$, и отдал до 13 часов $250 млн (что НБУ подтвердил официально), а также порядка $50 млн после обеда - это уже оценочная цифра казначеев. В конце дня регулятор стоял с двумя высокими ценниками - 25,40-25,45 грн/$.



Банковские казначеи рассказали, что общий объем торгов на межбанке сегодня был очень большим - порядка $420 млн (средняя двухдневная норма). Продавцом дня стал, конечно же, НБУ, потративший из резервов за день около $300 млн: кстати, это чуть меньше половины от того, что центробанк приобрел за весь февраль ($689 млн). При этом регулятору активно помогал государственный Ощадбанк, который также целый день продавал валюту. Чья она - точно никто не знает. Но не исключается, что это был доллар НАК "Нафтогаз".



Активно покупали валюту почти все. Первым с утра был Ситибанк: говорят, что он получил от НБУ прямую интервенцию на старте межбанке. А дальше к нему подключился весь рынок, который приобретал валюту и под иностранных держателей ОВГЗ, и под пополнение касс для населения, и под импортеров.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.