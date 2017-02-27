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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41914192419341944195>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:36

  freeze написав:Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин.
Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине.
Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.


так что завтра полный вынос товара из АТБ??? :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:40

  freeze написав:Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин.
Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине.
Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:41

  Zebra написав:Нерезиденты заходили в ОВГЗ на свой страх и риск.


Не смешите - они заходили по холодному расчету и через инсайдеров. Теперь, соответственно, хотят реализации договоренностей. В Кабмине спрашивать уже не с кого, а в НБУ - есть.

  Zebra написав:Спасать их деньги - это коррупция и криминал.


В теории и по закону - да, а на практике - ответил выше
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:47

  zРадио написав:
  Zebra написав:Нерезиденты заходили в ОВГЗ на свой страх и риск.


Не смешите - они заходили по холодному расчету и через инсайдеров. Теперь, соответственно, хотят реализации договоренностей. В Кабмине спрашивать уже не с кого, а в НБУ - есть.

  Zebra написав:Спасать их деньги - это коррупция и криминал.


В теории и по закону - да, а на практике - ответил выше


они зашли под гарантии рожковой, что бы хорошо нас взуть и без проблем с хорошими процентами выйти. вся схема была рассчитана до весны этого года.
поэтому начался выход, но блин влезла в это время нефть и вирус.
рожкова сейчас крутится как юла. лера ей помогает из лондона. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:49

Планируют увеличить налоги на землю в 8-25 раз!
https://espreso.tv/news/2020/03/10/quot ... yu_ekspert
С нашей нищетой это уже не просто сеньор-помидорство, это уничтожение страны! Гетьманцова - к ответу!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Активно покупали валюту почти все. Первым с утра был Ситибанк: говорят, что он получил от НБУ прямую интервенцию на старте межбанке. А дальше к нему подключился весь рынок, который приобретал валюту и под иностранных держателей ОВГЗ, и под пополнение касс для населения, и под импортеров.

Четкое подтверждение коррупции. Ситибанк - это банк под ОВГЗ.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:54

если завтра объявят о чп в стране, то мало, что валюта улетит к отметке 26, но и начнутся столпотворения в супермаркетах. я уже не говорю про аптеки.... :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:57

  Игорь Алексеевич написав:если завтра объявят о чп в стране, то мало, что валюта улетит к отметке 26, но и начнутся столпотворения в супермаркетах. я уже не говорю про аптеки.... :oops:

А откуда такая инфа? Врали, что только 1 случай вируса и тут признаются, что врали? Думаю, это уже может послужить тем самым толчком к бунту против такой власти, если они так сделают.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:57

  abc111 написав:...а если поверхностно, то
Обывателя принудили дёшево сдать доллары, гривневый ставки по депо опустили, загнав в грн депозиты, выдали дешёвые кредиты ...своим людям, а теперь продадут обывателю дорогой доллар и бюджет пополнят :)

Воистину!
Уверенность в том,что умнее других,жадность,слабость,тупость и,как следствие,нищета-вот есть лучшие национальные черты.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мда , ...посидел , почитал .
Почему ни кто не пишет , что выиграл(заработал ) пару -тройку миллионов долларов или евро ?
Буквально , все все знают !
Даже то что в Лондоне и что в голове у Якова Смолия .


Где то я часто это слышал ....вот не припомню где ....
Доброй всем ночи .
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