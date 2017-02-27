freeze написав:Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин. Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине. Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.
так что завтра полный вынос товара из АТБ???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
freeze написав:Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин. Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине. Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.
Zebra написав:Нерезиденты заходили в ОВГЗ на свой страх и риск.
Не смешите - они заходили по холодному расчету и через инсайдеров. Теперь, соответственно, хотят реализации договоренностей. В Кабмине спрашивать уже не с кого, а в НБУ - есть.
Zebra написав:Спасать их деньги - это коррупция и криминал.
В теории и по закону - да, а на практике - ответил выше
они зашли под гарантии рожковой, что бы хорошо нас взуть и без проблем с хорошими процентами выйти. вся схема была рассчитана до весны этого года. поэтому начался выход, но блин влезла в это время нефть и вирус. рожкова сейчас крутится как юла. лера ей помогает из лондона.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Moneta написав:Активно покупали валюту почти все. Первым с утра был Ситибанк: говорят, что он получил от НБУ прямую интервенцию на старте межбанке. А дальше к нему подключился весь рынок, который приобретал валюту и под иностранных держателей ОВГЗ, и под пополнение касс для населения, и под импортеров.
Четкое подтверждение коррупции. Ситибанк - это банк под ОВГЗ.
abc111 написав:...а если поверхностно, то Обывателя принудили дёшево сдать доллары, гривневый ставки по депо опустили, загнав в грн депозиты, выдали дешёвые кредиты ...своим людям, а теперь продадут обывателю дорогой доллар и бюджет пополнят
Воистину! Уверенность в том,что умнее других,жадность,слабость,тупость и,как следствие,нищета-вот есть лучшие национальные черты.
Мда , ...посидел , почитал . Почему ни кто не пишет , что выиграл(заработал ) пару -тройку миллионов долларов или евро ? Буквально , все все знают ! Даже то что в Лондоне и что в голове у Якова Смолия .
Где то я часто это слышал ....вот не припомню где .... Доброй всем ночи .