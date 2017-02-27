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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4192419341944195>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:00

  Moneta написав:Во-первых, потому что Нацбанк с самого утра вышел с поддержкой гривны: продавал по 25,20-25,25 грн/$, и отдал до 13 часов $250 млн (что НБУ подтвердил официально), а также порядка $50 млн после обеда - это уже оценочная цифра казначеев. В конце дня регулятор стоял с двумя высокими ценниками - 25,40-25,45 грн/$.

Банковские казначеи рассказали, что общий объем торгов на межбанке сегодня был очень большим - порядка $420 млн (средняя двухдневная норма). Продавцом дня стал, конечно же, НБУ, потративший из резервов за день около $300 млн: кстати, это чуть меньше половины от того, что центробанк приобрел за весь февраль ($689 млн). При этом регулятору активно помогал государственный Ощадбанк, который также целый день продавал валюту. Чья она - точно никто не знает. Но не исключается, что это был доллар НАК "Нафтогаз".

Активно покупали валюту почти все. Первым с утра был Ситибанк: говорят, что он получил от НБУ прямую интервенцию на старте межбанке. А дальше к нему подключился весь рынок, который приобретал валюту и под иностранных держателей ОВГЗ, и под пополнение касс для населения, и под импортеров.

Хорошее начало-уже половина дела.Это только начало.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:04

  hxbbgaf написав:Планируют увеличить налоги на землю в 8-25 раз!
https://espreso.tv/news/2020/03/10/quot ... yu_ekspert
С нашей нищетой это уже не просто сеньор-помидорство, это уничтожение страны! Гетьманцова - к ответу!

Если ты занимаешься любимым делом, нужно его оставить, чтобы найти "работу" способную оплатить ценовой и тарифный аппетит.
Ведь никому не интересен фактический паритет между государственным поясом желаний для пересичного и его возможностями.
Если ты хочешь отпахав год иметь право на отдых, то не стоит на него рассчитывать, если ты еще не выполнил свою миссию до конца.
Нужно просто доказать, что не имея ничего, нужно быть готовым отдать в долг, закрепив свою задолженность перед государством документально.
Нужно доказать, что ты способен жить в стране не имея никаких преимуществ.
В этом же вся фишка!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:06

  Игорь Алексеевич написав:
  zРадио написав:
  Zebra написав:Нерезиденты заходили в ОВГЗ на свой страх и риск.


Не смешите - они заходили по холодному расчету и через инсайдеров. Теперь, соответственно, хотят реализации договоренностей. В Кабмине спрашивать уже не с кого, а в НБУ - есть.

  Zebra написав:Спасать их деньги - это коррупция и криминал.


В теории и по закону - да, а на практике - ответил выше


они зашли под гарантии рожковой, что бы хорошо нас взуть и без проблем с хорошими процентами выйти. вся схема была рассчитана до весны этого года.
поэтому начался выход, но блин влезла в это время нефть и вирус.
рожкова сейчас крутится как юла. лера ей помогает из лондона. :P

По идее такие кадры в нормальной стране вниз головой из окон должны лететь.В качестве воспитательного эффекта.Их даже судить не надо,как не судят угрозу национальной безопасности.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:17

goldfinger
"такими кадрами" они стали потому что два форумных клоуна так решили?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:26

Снижение нормы резервирования для банков высвободит 6 миллиардов, – НБУ
Снижение Национальным банком Украины норматива резервирования для банков в гривне до нуля позволит высвободить дополнительно около 6 млрд грн на кредитование.
Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня вступили в силу новые нормативы обязательного резервирования для банков, утвержденные Национальным банком в декабре прошлого года. Отныне нормативы резервирования зависят от валюты привлеченных средств, а не от их срочности, как раньше. Для гривневых средств действует нулевая ставка резервирования, а для валютных – 10%", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Нацбанке, благодаря этому банки уже сейчас смогут высвободить дополнительно около 6 млрд грн и направить их на кредитование.

"Кроме этого, им станет еще выгоднее привлекать средства именно в гривне, ведь под них уже не придется формировать резервы. Также банки получили стимул в дальнейшем снижать ставки по депозитам и соответственно выдавать более дешевые кредиты в национальной валюте", – отмечается в сообщении.

Также говорится, что большая ставка резервирования для валютных средств сделает их привлечение банками менее привлекательным и будет снижать роль иностранной валюты в экономике.

"Таким образом сделан еще один важный шаг для активизации кредитования и дедолларизации экономики", – резюмировали в НБУ.

Напомним, действовавшие до 10 марта нормативы обязательного резервирования для банков рассчитывались в зависимости от срочности привлеченных средств. Для срочных средств они составляли 3%, для средств, привлеченных на текущие счета – 6,5%.

Введение нового подхода к формированию банками обязательных резервов утверждено решением правления Национального банка №926-рш от 12 декабря 2019 года. Изменения вступают в силу 10 марта 2020.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:33

  hxbbgaf написав:Планируют увеличить налоги на землю в 8-25 раз!
https://espreso.tv/news/2020/03/10/quot ... yu_ekspert
С нашей нищетой это уже не просто сеньор-помидорство, это уничтожение страны! Гетьманцова - к ответу!


А прикрывались благой целью,мол пайщикам мало платят за аренду,все как всегда,нафиг никому они не нужны были,изначально,лиш бы забрать землю.
Востаннє редагувалось shatenerbi в Вів 10 бер, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В принципе, Дубинский сегодня подтвердил то, о чем мы и так знали - этот загон организовали олигархи. Интересно лишь, они просто хотят выгодно завести валюту за счет оленей или они хотят показать, что НБУ "плохо справляется", чтобы попытаться сменить там людей на своих. Скоро узнаем ответ :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зе Енд розпочав своє останнє шоу. Тюрма за ним плаче.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:44

  proftpd66 написав:
  tobias написав:По євро 29 на злив очікуєте?


Я хочу слить то что взял по 28.6, а взял по 26.7. часть ещё взял по 1.10 к баксу давно под 4%годовых

Не здав по 28.65. Наступні тиждень-два покажуть. Подешевшало до 1.1286.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:55

интересно, если сегодня после закрытия мб нбу заливал своих валютой, то значит завтра ждут новостей от гаранта.
может запретят в стране валюту, расскажут по тв, что это основной источник распространения вируса и за валютой нет контроля, т.к она не защищена....?? :P
типа из-за дол. пошло заражение в китае, а теперь и на евро перекинулось в европе.
скажут только грн. изначально изготавливалась на спец. бумаге от всех вирусов. :lol:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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