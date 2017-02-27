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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4193419441954196>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:55

  Zebra написав:Евро отскочило, сбило все лишние стопы шортистов и пойдет на паритет.

Може закрити геп і повернутись на шлях 1.13-1.25.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:55

  komp написав:goldfinger
"такими кадрами" они стали потому что два форумных клоуна так решили?

По моему скромному убеждению использование государственных должностей,ресурсов,даже целых институтов с целью личной (или в интересах связанных лиц) наживы,ставящее под вероятную угрозу стабильность финансовой системы страны есть преступление.Прошлогодняя история с овгз,как средством с одной стороны,латания дыр в бюджете,а с другой,-схемой обогащения спекулянтов ,их инсайдеров,должностных лиц со спекулятивным ростом гривны нанесло серьезный ущерб экономике Украины.Я вот тоже хочу нажиться,но я не имею инсайда в НБУ и минфине и рискую только своими средствами.
Ах да,ваше мнение о клоунах и кадрах очень ценно для нас.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:55

  холява написав:Мда , ...посидел , почитал .
Почему ни кто не пишет , что выиграл(заработал ) пару -тройку миллионов долларов или евро ?
Буквально , все все знают !
Даже то что в Лондоне и что в голове у Якова Смолия .
Где то я часто это слышал ....вот не припомню где ....

Перед выборами.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:56

  zzzzzz написав:Снижение нормы резервирования для банков высвободит 6 миллиардов, – НБУ
Снижение Национальным банком Украины норматива резервирования для банков в гривне до нуля позволит высвободить дополнительно около 6 млрд грн на кредитование.
Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня вступили в силу новые нормативы обязательного резервирования для банков, утвержденные Национальным банком в декабре прошлого года. Отныне нормативы резервирования зависят от валюты привлеченных средств, а не от их срочности, как раньше. Для гривневых средств действует нулевая ставка резервирования, а для валютных – 10%", – сказано в сообщении.


"Гениальное" решение с учетом NPL по банковской системе 48%...
Зображення

PS: и я даже знаю, что банки сделают с высвободившимся кэшом - отправят на покупку валюты на межбанке :evil:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:57

  shatenerbi написав:
  hxbbgaf написав:Планируют увеличить налоги на землю в 8-25 раз!
https://espreso.tv/news/2020/03/10/quot ... yu_ekspert
С нашей нищетой это уже не просто сеньор-помидорство, это уничтожение страны! Гетьманцова - к ответу!


А прикрывались благой целью,мол пайщикам мало платят за аренду,все как всегда,нафиг никому они не нужны были,изначально,лиш бы забрать землю.

Кроме себя самих.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:03

  Ethereum написав:Зе Енд розпочав своє останнє шоу. Тюрма за ним плаче.

Дай Бог,чтобы эпоха развитого клоунизма побыстрее канула в небытие со всеми своими самокатами,коломойшей,туманом в голове и аналомтабу.Насекомые......
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:10

  shatenerbi написав:
  hxbbgaf написав:Планируют увеличить налоги на землю в 8-25 раз!
https://espreso.tv/news/2020/03/10/quot ... yu_ekspert
С нашей нищетой это уже не просто сеньор-помидорство, это уничтожение страны! Гетьманцова - к ответу!


А прикрывались благой целью,мол пайщикам мало платят за аренду,все как всегда,нафиг никому они не нужны были,изначально,лиш бы забрать землю.


подготовка к земельному рейдерству , заход с другого края - повысить "договороспособность" тех владельцев земли, кто против так называемой земельной "реформы". Не досидят такими темпами зеленые до конца своего срока.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:12

  pirat-d написав:Что-то очень медленно идет) Иногда в другую сторону. Шаг вперед - шаг назад, прыжок на месте)


Я пам`ятаю ойро на 1,67, та на 1,33... зараз 1.12.
А вам треба, щоб завтра ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:14

tobias Може закрити геп і повернутись на шлях 1.13-1.25.

1.1090 евроцель...
Наверх шли на стопах, вниз пойдём на стопах..
Нефть высадить немного лонгустов и мощно вверх, без вариантов.
Гривна? Ни малейшего понятия. Время потеряно...никакой девал не исправит быстро ситуацию в промышленности. Раньше думать надо было.
Держать курс -будет дорого, снижать...бесполезно.
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Surfer подготовка к земельному рейдерству , заход с другого края - повысить "договороспособность" тех владельцев земли, кто против так называемой земельной "реформы".

Бабло просто не знают где взять...
Скоро за воздух будем платить и за дождь.
Титаник...
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