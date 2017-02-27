komp написав:goldfinger "такими кадрами" они стали потому что два форумных клоуна так решили?
По моему скромному убеждению использование государственных должностей,ресурсов,даже целых институтов с целью личной (или в интересах связанных лиц) наживы,ставящее под вероятную угрозу стабильность финансовой системы страны есть преступление.Прошлогодняя история с овгз,как средством с одной стороны,латания дыр в бюджете,а с другой,-схемой обогащения спекулянтов ,их инсайдеров,должностных лиц со спекулятивным ростом гривны нанесло серьезный ущерб экономике Украины.Я вот тоже хочу нажиться,но я не имею инсайда в НБУ и минфине и рискую только своими средствами. Ах да,ваше мнение о клоунах и кадрах очень ценно для нас.
холява написав:Мда , ...посидел , почитал . Почему ни кто не пишет , что выиграл(заработал ) пару -тройку миллионов долларов или евро ? Буквально , все все знают ! Даже то что в Лондоне и что в голове у Якова Смолия . Где то я часто это слышал ....вот не припомню где ....
zzzzzz написав:Снижение нормы резервирования для банков высвободит 6 миллиардов, – НБУ Снижение Национальным банком Украины норматива резервирования для банков в гривне до нуля позволит высвободить дополнительно около 6 млрд грн на кредитование. Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Сегодня вступили в силу новые нормативы обязательного резервирования для банков, утвержденные Национальным банком в декабре прошлого года. Отныне нормативы резервирования зависят от валюты привлеченных средств, а не от их срочности, как раньше. Для гривневых средств действует нулевая ставка резервирования, а для валютных – 10%", – сказано в сообщении.
"Гениальное" решение с учетом NPL по банковской системе 48%...
PS: и я даже знаю, что банки сделают с высвободившимся кэшом - отправят на покупку валюты на межбанке
А прикрывались благой целью,мол пайщикам мало платят за аренду,все как всегда,нафиг никому они не нужны были,изначально,лиш бы забрать землю.
подготовка к земельному рейдерству , заход с другого края - повысить "договороспособность" тех владельцев земли, кто против так называемой земельной "реформы". Не досидят такими темпами зеленые до конца своего срока.
tobias Може закрити геп і повернутись на шлях 1.13-1.25.
1.1090 евроцель... Наверх шли на стопах, вниз пойдём на стопах.. Нефть высадить немного лонгустов и мощно вверх, без вариантов. Гривна? Ни малейшего понятия. Время потеряно...никакой девал не исправит быстро ситуацию в промышленности. Раньше думать надо было. Держать курс -будет дорого, снижать...бесполезно.