goldfinger Дай Бог,чтобы эпоха развитого клоунизма побыстрее канула в небытие со всеми своими самокатами,коломойшей,туманом в голове и аналомтабу.Насекомые....
И что изменится? Нормальные руководители «туда», на работу не пойдут. Проблема в Иделогии! Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов??? Нет!
У нас Идеология какая? Армия-Мова-Вiра! Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина? Может бабы рожать начнут в два раза больше? Нет...
Кроме Армии-мови-вiри, надо бы ещё и к "экономическим противостояниям в капиталистическом мире" быть готовым. А сейчас, момент - упущен. Вырастить "новое поколение", конкурентоспособной молодёжи, это надо 20-лет... Вероятность того, что через 20 лет, Украину заселят узкоглазые - Зашкаливает!
goldfinger Дай Бог,чтобы эпоха развитого клоунизма побыстрее канула в небытие со всеми своими самокатами,коломойшей,туманом в голове и аналомтабу.Насекомые....
И что изменится? Нормальные руководители «туда», на работу не пойдут. Проблема в Иделогии! Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов??? Нет!
У нас Идеология какая? Армия-Мова-Вiра! Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина? Может бабы рожать начнут в два раза больше? Нет...
Кроме Армии-мови-вiри, надо бы ещё и к "экономическим противостояниям в капиталистическом мире" быть готовым. А сейчас, момент - упущен. Вырастить "новое поколение", конкурентоспособной молодёжи, это надо 20-лет... Вероятность того, что через 20 лет, Украину заселят узкоглазые - Зашкаливает!
А ваша идеология? Мир любой ценой. Клоунів у владу. Учителям по 4000$ Ну і куча обіцянок. Мозги треба щоб керувати. Без Армії і Віри нічого не буде.
Клоунів у владу. Учителям по 4000$ Ну і куча обіцянок.
А помните как еще год назад Зеленский обещал каждой семье по доступному автомобилю из Европы, и как потом евробляхеры у него быстро стали чуть ли не основным злом, с которым боролись большими штрафами.
Клоунів у владу. Учителям по 4000$ Ну і куча обіцянок.
А помните как еще год назад Зеленский обещал каждой семье по доступному автомобилю из Европы, и как потом евробляхеры у него быстро стали чуть ли не основным злом, с которым боролись большими штрафами.
А ще мене порахоботом називали,хоча ненавиджу олігархів. А я попереджав про наслідки. Але чесно не знвв що Зе Енд теж олігарх. Класично надув не тільки біомасу,а й розумніший клас населення.