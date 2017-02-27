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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4193419441954196

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:27

goldfinger Дай Бог,чтобы эпоха развитого клоунизма побыстрее канула в небытие со всеми своими самокатами,коломойшей,туманом в голове и аналомтабу.Насекомые....

И что изменится?
Нормальные руководители «туда», на работу не пойдут.
Проблема в Иделогии!
Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов???
Нет!

У нас Идеология какая?
Армия-Мова-Вiра!
Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина? Может бабы рожать начнут в два раза больше?
Нет...

Кроме Армии-мови-вiри, надо бы ещё и к "экономическим противостояниям в капиталистическом мире" быть готовым.
А сейчас, момент - упущен.
Вырастить "новое поколение", конкурентоспособной молодёжи, это надо 20-лет...
Вероятность того, что через 20 лет, Украину заселят узкоглазые - Зашкаливает!
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:56

  Replay написав:
goldfinger Дай Бог,чтобы эпоха развитого клоунизма побыстрее канула в небытие со всеми своими самокатами,коломойшей,туманом в голове и аналомтабу.Насекомые....

И что изменится?
Нормальные руководители «туда», на работу не пойдут.
Проблема в Иделогии!
Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов???
Нет!

У нас Идеология какая?
Армия-Мова-Вiра!
Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина? Может бабы рожать начнут в два раза больше?
Нет...

Кроме Армии-мови-вiри, надо бы ещё и к "экономическим противостояниям в капиталистическом мире" быть готовым.
А сейчас, момент - упущен.
Вырастить "новое поколение", конкурентоспособной молодёжи, это надо 20-лет...
Вероятность того, что через 20 лет, Украину заселят узкоглазые - Зашкаливает!


А ваша идеология? Мир любой ценой.
Клоунів у владу.
Учителям по 4000$
Ну і куча обіцянок.
Мозги треба щоб керувати. Без Армії і Віри нічого не буде.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:06

  Zebra написав:Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.

напряму тільки у фантазіях ракетчиків та інших хом'яків, адекватний орієнтир середньотерміновий і НЕ безвідкатний
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:10

  edvardd написав:
  TylerTruman_ написав:
  zРадио написав:На рынок земли иностранный капитал будет заходить на слабой гривне. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой

а як себе аграрії будуть відчувати в нашій країні, коли ціни на зернові обваляться як мінімум на 20%? може їм не до землі буде?

на 80%, масло в 3 раза

а обосновать ваши цифры не слабо будет? :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:10

Клоунів у владу.
Учителям по 4000$
Ну і куча обіцянок.

А помните как еще год назад Зеленский обещал каждой семье по доступному автомобилю из Европы, и как потом евробляхеры у него быстро стали чуть ли не основным злом, с которым боролись большими штрафами.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:31

  olivera написав:
Клоунів у владу.
Учителям по 4000$
Ну і куча обіцянок.

А помните как еще год назад Зеленский обещал каждой семье по доступному автомобилю из Европы, и как потом евробляхеры у него быстро стали чуть ли не основным злом, с которым боролись большими штрафами.


А ще мене порахоботом називали,хоча ненавиджу олігархів. А я попереджав про наслідки.
Але чесно не знвв що Зе Енд теж олігарх. Класично надув не тільки біомасу,а й розумніший клас населення.
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