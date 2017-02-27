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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4194419541964197>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:27

goldfinger Дай Бог,чтобы эпоха развитого клоунизма побыстрее канула в небытие со всеми своими самокатами,коломойшей,туманом в голове и аналомтабу.Насекомые....

И что изменится?
Нормальные руководители «туда», на работу не пойдут.
Проблема в Иделогии!
Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов???
Нет!

У нас Идеология какая?
Армия-Мова-Вiра!
Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина? Может бабы рожать начнут в два раза больше?
Нет...

Кроме Армии-мови-вiри, надо бы ещё и к "экономическим противостояниям в капиталистическом мире" быть готовым.
А сейчас, момент - упущен.
Вырастить "новое поколение", конкурентоспособной молодёжи, это надо 20-лет...
Вероятность того, что через 20 лет, Украину заселят узкоглазые - Зашкаливает!
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:56

  Replay написав:
goldfinger Дай Бог,чтобы эпоха развитого клоунизма побыстрее канула в небытие со всеми своими самокатами,коломойшей,туманом в голове и аналомтабу.Насекомые....

И что изменится?
Нормальные руководители «туда», на работу не пойдут.
Проблема в Иделогии!
Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов???
Нет!

У нас Идеология какая?
Армия-Мова-Вiра!
Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина? Может бабы рожать начнут в два раза больше?
Нет...

Кроме Армии-мови-вiри, надо бы ещё и к "экономическим противостояниям в капиталистическом мире" быть готовым.
А сейчас, момент - упущен.
Вырастить "новое поколение", конкурентоспособной молодёжи, это надо 20-лет...
Вероятность того, что через 20 лет, Украину заселят узкоглазые - Зашкаливает!


А ваша идеология? Мир любой ценой.
Клоунів у владу.
Учителям по 4000$
Ну і куча обіцянок.
Мозги треба щоб керувати. Без Армії і Віри нічого не буде.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:06

  Zebra написав:Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.

напряму тільки у фантазіях ракетчиків та інших хом'яків, адекватний орієнтир середньотерміновий і НЕ безвідкатний
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:10

  edvardd написав:
  TylerTruman_ написав:
  zРадио написав:На рынок земли иностранный капитал будет заходить на слабой гривне. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой

а як себе аграрії будуть відчувати в нашій країні, коли ціни на зернові обваляться як мінімум на 20%? може їм не до землі буде?

на 80%, масло в 3 раза

а обосновать ваши цифры не слабо будет? :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:10

Клоунів у владу.
Учителям по 4000$
Ну і куча обіцянок.

А помните как еще год назад Зеленский обещал каждой семье по доступному автомобилю из Европы, и как потом евробляхеры у него быстро стали чуть ли не основным злом, с которым боролись большими штрафами.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:31

  olivera написав:
Клоунів у владу.
Учителям по 4000$
Ну і куча обіцянок.

А помните как еще год назад Зеленский обещал каждой семье по доступному автомобилю из Европы, и как потом евробляхеры у него быстро стали чуть ли не основным злом, с которым боролись большими штрафами.


А ще мене порахоботом називали,хоча ненавиджу олігархів. А я попереджав про наслідки.
Але чесно не знвв що Зе Енд теж олігарх. Класично надув не тільки біомасу,а й розумніший клас населення.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:42

Интересно,но в тех же США норма сбережений у большинства очень невелика.Конечно,никакая устоявшаяся демократия и зрелое общество не застрахованы от голосования за популистов,такое бывает но,надо надеяться,что чем больше у людей собственности и способности ее защитить,-тем меньше склонность доверять лжецам , проходимцам и ворам.Германия хороший пример,Швейцария тоже.Не секрет,что большинство ВВП в развитых странах создаёт малый и средний бизнес.И нет никаких особых секретов,-если есть стремление развития,роста благосостояния,то ключ к этому в налоговой политике и свободе всех экономических агентов.Так поощряется частная инициатива.Да,мы не можем сейчас производить электронику,как японцы или машины,как немцы,но нужно создавать условия,упрощать и снижать налоги и люди начнут зарабатывать.И только затем развитие и поддержка инноваций,протекционизм там,где будет потребность.Что до церкви,то,конечно,правильно уничтожать вражеское влияние и мова тоже хорошо,но только на этом далеко не уедешь.Нормальные есть,только им никак не пройти наверх,ибо это государство не отвечает интересам большинства,по-хорошему его надо переучредить и я надеюсь,что нынешняя власть есть последнее свидетельство того,что оно себя изжило,подавляющая часть политического класса это никудышний шлак,Зеленский это от безысходности.Я очень хочу жить среди обеспеченных людей,ответственных и требовательных,понимающих свои права и ответственность.Но для этого этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?Не просто мечтами,желанием,пониманием,но и реальной борьбой против тех,кто этому препятствует-спайке олигархата с манипулируемыми им малоимущими и чиновниками,то есть по сути теми,кто заинтересован в сохранении существующей модели государства для олигархов и их обслуги.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:44

  Zebra написав:Евро отскочило, сбило все лишние стопы шортистов и пойдет на паритет.

а якщо поки не піде? будете звинувачувати Трампа за неринкові методи перед виборами? для порятунку пузиря від здування => дешевий долар, як лікар прописав, чекаємо анонсів по зниженю ставки ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:49

  goldfinger написав:Но для этого этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?

Чтобы жить, придется выехать в другую страну.
Чтобы реализовать что-то здесь, нужно потратить всю свою жизнь без повода на успех. Можно подумать об этом сейчас в 25, 40, а можно в 70 если повезет. Для многих уже прошло 30.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 02:37

  ruvex написав:
  goldfinger написав:Но для этого этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?

Чтобы жить, придется выехать в другую страну.
Чтобы реализовать что-то здесь, нужно потратить всю свою жизнь без повода на успех. Можно подумать об этом сейчас в 25, 40, а можно в 70 если повезет. Для многих уже прошло 30.


Как-то слишком пессимистично.
Много молодых у нас себя прекрасно реализовывают.
Правда Зе-команда и на это хочет наложить лапу.
kluychkooleg
 
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