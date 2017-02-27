Додано: Сер 11 бер, 2020 01:42

Интересно,но в тех же США норма сбережений у большинства очень невелика.Конечно,никакая устоявшаяся демократия и зрелое общество не застрахованы от голосования за популистов,такое бывает но,надо надеяться,что чем больше у людей собственности и способности ее защитить,-тем меньше склонность доверять лжецам , проходимцам и ворам.Германия хороший пример,Швейцария тоже.Не секрет,что большинство ВВП в развитых странах создаёт малый и средний бизнес.И нет никаких особых секретов,-если есть стремление развития,роста благосостояния,то ключ к этому в налоговой политике и свободе всех экономических агентов.Так поощряется частная инициатива.Да,мы не можем сейчас производить электронику,как японцы или машины,как немцы,но нужно создавать условия,упрощать и снижать налоги и люди начнут зарабатывать.И только затем развитие и поддержка инноваций,протекционизм там,где будет потребность.Что до церкви,то,конечно,правильно уничтожать вражеское влияние и мова тоже хорошо,но только на этом далеко не уедешь.Нормальные есть,только им никак не пройти наверх,ибо это государство не отвечает интересам большинства,по-хорошему его надо переучредить и я надеюсь,что нынешняя власть есть последнее свидетельство того,что оно себя изжило,подавляющая часть политического класса это никудышний шлак,Зеленский это от безысходности.Я очень хочу жить среди обеспеченных людей,ответственных и требовательных,понимающих свои права и ответственность.Но для этого этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?Не просто мечтами,желанием,пониманием,но и реальной борьбой против тех,кто этому препятствует-спайке олигархата с манипулируемыми им малоимущими и чиновниками,то есть по сути теми,кто заинтересован в сохранении существующей модели государства для олигархов и их обслуги.