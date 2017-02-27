goldfinger Дай Бог,чтобы эпоха развитого клоунизма побыстрее канула в небытие со всеми своими самокатами,коломойшей,туманом в голове и аналомтабу.Насекомые....
И что изменится? Нормальные руководители «туда», на работу не пойдут. Проблема в Иделогии! Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов??? Нет!
У нас Идеология какая? Армия-Мова-Вiра! Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина? Может бабы рожать начнут в два раза больше? Нет...
Кроме Армии-мови-вiри, надо бы ещё и к "экономическим противостояниям в капиталистическом мире" быть готовым. А сейчас, момент - упущен. Вырастить "новое поколение", конкурентоспособной молодёжи, это надо 20-лет... Вероятность того, что через 20 лет, Украину заселят узкоглазые - Зашкаливает!
goldfinger Дай Бог,чтобы эпоха развитого клоунизма побыстрее канула в небытие со всеми своими самокатами,коломойшей,туманом в голове и аналомтабу.Насекомые....
И что изменится? Нормальные руководители «туда», на работу не пойдут. Проблема в Иделогии! Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов??? Нет!
У нас Идеология какая? Армия-Мова-Вiра! Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина? Может бабы рожать начнут в два раза больше? Нет...
Кроме Армии-мови-вiри, надо бы ещё и к "экономическим противостояниям в капиталистическом мире" быть готовым. А сейчас, момент - упущен. Вырастить "новое поколение", конкурентоспособной молодёжи, это надо 20-лет... Вероятность того, что через 20 лет, Украину заселят узкоглазые - Зашкаливает!
А ваша идеология? Мир любой ценой. Клоунів у владу. Учителям по 4000$ Ну і куча обіцянок. Мозги треба щоб керувати. Без Армії і Віри нічого не буде.
Клоунів у владу. Учителям по 4000$ Ну і куча обіцянок.
А помните как еще год назад Зеленский обещал каждой семье по доступному автомобилю из Европы, и как потом евробляхеры у него быстро стали чуть ли не основным злом, с которым боролись большими штрафами.
Клоунів у владу. Учителям по 4000$ Ну і куча обіцянок.
А помните как еще год назад Зеленский обещал каждой семье по доступному автомобилю из Европы, и как потом евробляхеры у него быстро стали чуть ли не основным злом, с которым боролись большими штрафами.
А ще мене порахоботом називали,хоча ненавиджу олігархів. А я попереджав про наслідки. Але чесно не знвв що Зе Енд теж олігарх. Класично надув не тільки біомасу,а й розумніший клас населення.
Интересно,но в тех же США норма сбережений у большинства очень невелика.Конечно,никакая устоявшаяся демократия и зрелое общество не застрахованы от голосования за популистов,такое бывает но,надо надеяться,что чем больше у людей собственности и способности ее защитить,-тем меньше склонность доверять лжецам , проходимцам и ворам.Германия хороший пример,Швейцария тоже.Не секрет,что большинство ВВП в развитых странах создаёт малый и средний бизнес.И нет никаких особых секретов,-если есть стремление развития,роста благосостояния,то ключ к этому в налоговой политике и свободе всех экономических агентов.Так поощряется частная инициатива.Да,мы не можем сейчас производить электронику,как японцы или машины,как немцы,но нужно создавать условия,упрощать и снижать налоги и люди начнут зарабатывать.И только затем развитие и поддержка инноваций,протекционизм там,где будет потребность.Что до церкви,то,конечно,правильно уничтожать вражеское влияние и мова тоже хорошо,но только на этом далеко не уедешь.Нормальные есть,только им никак не пройти наверх,ибо это государство не отвечает интересам большинства,по-хорошему его надо переучредить и я надеюсь,что нынешняя власть есть последнее свидетельство того,что оно себя изжило,подавляющая часть политического класса это никудышний шлак,Зеленский это от безысходности.Я очень хочу жить среди обеспеченных людей,ответственных и требовательных,понимающих свои права и ответственность.Но для этого этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?Не просто мечтами,желанием,пониманием,но и реальной борьбой против тех,кто этому препятствует-спайке олигархата с манипулируемыми им малоимущими и чиновниками,то есть по сути теми,кто заинтересован в сохранении существующей модели государства для олигархов и их обслуги.
goldfinger написав:Но для этого этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?
Чтобы жить, придется выехать в другую страну. Чтобы реализовать что-то здесь, нужно потратить всю свою жизнь без повода на успех. Можно подумать об этом сейчас в 25, 40, а можно в 70 если повезет. Для многих уже прошло 30.
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goldfinger написав:Но для этого этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?
Чтобы жить, придется выехать в другую страну. Чтобы реализовать что-то здесь, нужно потратить всю свою жизнь без повода на успех. Можно подумать об этом сейчас в 25, 40, а можно в 70 если повезет. Для многих уже прошло 30.
Как-то слишком пессимистично. Много молодых у нас себя прекрасно реализовывают. Правда Зе-команда и на это хочет наложить лапу.