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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 02:40
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Евро отскочило, сбило все лишние стопы шортистов и пойдет на паритет.
а якщо поки не піде? будете звинувачувати Трампа за неринкові методи перед виборами? для порятунку пузиря від здування => дешевий долар, як лікар прописав, чекаємо анонсів по зниженю ставки ...
По-моему Евро что-то похожее на голову-плечи рисует.
Но Евро всех обманет и не раз.
Такая вот малахольная валюта.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 02:41
kluychkooleg написав:
Много молодых у нас себя прекрасно реализовывают.
Правда Зе-команда и на это хочет наложить лапу.
Много, но недостаточно и это окончательно станет ясно уже в ближайшем будущем.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 02:43
tobias написав: proftpd66 написав: tobias написав:
По євро 29 на злив очікуєте?
Я хочу слить то что взял по 28.6, а взял по 26.7. часть ещё взял по 1.10 к баксу давно под 4%годовых
Не здав по 28.65. Наступні тиждень-два покажуть. Подешевшало до 1.1286.
Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 02:44
ruvex написав: kluychkooleg написав:
Много молодых у нас себя прекрасно реализовывают.
Правда Зе-команда и на это хочет наложить лапу.
Много, но недостаточно и это окончательно станет ясно уже в ближайшем будущем.
Зе-команда работает в этом направлении.
Хотят повысить налоги для ФОП-ов IT.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 02:51
kluychkooleg написав:
Зе-команда работает в этом направлении.
Хотят повысить налоги для ФОП-ов IT.
Пойдем от противного, пессимистического сценария, какую ближайшую перспективу оптимистического сценария удалось разглядеть?
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