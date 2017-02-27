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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4194419541964197

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 02:40

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Евро отскочило, сбило все лишние стопы шортистов и пойдет на паритет.

а якщо поки не піде? будете звинувачувати Трампа за неринкові методи перед виборами? для порятунку пузиря від здування => дешевий долар, як лікар прописав, чекаємо анонсів по зниженю ставки ...


По-моему Евро что-то похожее на голову-плечи рисует.
Но Евро всех обманет и не раз.
Такая вот малахольная валюта.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 02:41

  kluychkooleg написав:Много молодых у нас себя прекрасно реализовывают.
Правда Зе-команда и на это хочет наложить лапу.

Много, но недостаточно и это окончательно станет ясно уже в ближайшем будущем.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 02:43

  tobias написав:
  proftpd66 написав:
  tobias написав:По євро 29 на злив очікуєте?


Я хочу слить то что взял по 28.6, а взял по 26.7. часть ещё взял по 1.10 к баксу давно под 4%годовых

Не здав по 28.65. Наступні тиждень-два покажуть. Подешевшало до 1.1286.


Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 02:44

  ruvex написав:
  kluychkooleg написав:Много молодых у нас себя прекрасно реализовывают.
Правда Зе-команда и на это хочет наложить лапу.

Много, но недостаточно и это окончательно станет ясно уже в ближайшем будущем.


Зе-команда работает в этом направлении.
Хотят повысить налоги для ФОП-ов IT.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 02:51

  kluychkooleg написав:Зе-команда работает в этом направлении.
Хотят повысить налоги для ФОП-ов IT.

Пойдем от противного, пессимистического сценария, какую ближайшую перспективу оптимистического сценария удалось разглядеть?
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ruvex
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