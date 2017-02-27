Replay написав:Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов??? Нет!
У нас Идеология какая? Армия-Мова-Вiра! Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина?
В нас з`явиться бажання їх створювати, СТВОРЮВАТИ ВЛАСНЕ, а не їхати в прийми до чужинців. Щоб робити власне, треба розуміти хто ти є, та хто поруч з тобою, свої, або чужі. Бо без армії, мови та віри, залишаються тільки ось такі російськощелепні капітулянти. ХТО вам повинен розвивати будь що, як не ви самі?..
goldfinger написав:Что до церкви,то,конечно,правильно уничтожать вражеское влияние и мова тоже хорошо,но только на этом далеко не уедешь.
этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?Не просто мечтами,желанием,пониманием,но и реальной борьбой против тех,кто этому препятствует-спайке олигархата с манипулируемыми им малоимущими и чиновниками,то есть по сути теми,кто заинтересован в сохранении существующей модели государства для олигархов и их обслуги.
Ми наш, ми новий мір пастроім... кто бил нічєм, тот станєт всєм. Щазз.
Хто буде займатися "боротьбой"?.. Спочатку народ має стати справжнім народом. Який вміє відрізняти своїх від чужих. І саме тут церква та мова є маркером. Коли за "гражданская вайна" і "втарой гасударствєнний" будуть бити в рило без попередження. А потім, коли з`явиться довіра, робити зі своїми та для своїх. Треба не ламати олігархів, а будувати країну, де їм не обов`язково приділяти багато уваги, де вони перестануть ними бути.