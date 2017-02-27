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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4194419541964197

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 379
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
79
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 04:33

  Replay написав:Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов???
Нет!

У нас Идеология какая?
Армия-Мова-Вiра!
Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина?


В нас з`явиться бажання їх створювати, СТВОРЮВАТИ ВЛАСНЕ, а не їхати в прийми до чужинців. Щоб робити власне, треба розуміти хто ти є, та хто поруч з тобою, свої, або чужі.
Бо без армії, мови та віри, залишаються тільки ось такі російськощелепні капітулянти. ХТО вам повинен розвивати будь що, як не ви самі?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 04:45

  goldfinger написав:Что до церкви,то,конечно,правильно уничтожать вражеское влияние и мова тоже хорошо,но только на этом далеко не уедешь.

этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?Не просто мечтами,желанием,пониманием,но и реальной борьбой против тех,кто этому препятствует-спайке олигархата с манипулируемыми им малоимущими и чиновниками,то есть по сути теми,кто заинтересован в сохранении существующей модели государства для олигархов и их обслуги.


Ми наш, ми новий мір пастроім... кто бил нічєм, тот станєт всєм. Щазз.

Хто буде займатися "боротьбой"?.. Спочатку народ має стати справжнім народом. Який вміє відрізняти своїх від чужих. І саме тут церква та мова є маркером. Коли за "гражданская вайна" і "втарой гасударствєнний" будуть бити в рило без попередження.
А потім, коли з`явиться довіра, робити зі своїми та для своїх. Треба не ламати олігархів, а будувати країну, де їм не обов`язково приділяти багато уваги, де вони перестануть ними бути.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 05:21

  kluychkooleg написав:Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.

Євро як авто: кожен, хто має його хоче продати, хто не має хоче купити.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 06:12

  tobias написав:
  kluychkooleg написав:Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.

Євро як авто: кожен, хто має його хоче продати, хто не має хоче купити.


евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.

Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.

Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5? :lol:

Слава Украине!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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