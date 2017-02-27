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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 04:33
Replay написав:
Вот, Идеалы Майдана, например, где-то указывали на развитие промышленности, науки, образования? На поднятие экономической грамотности школьников, будущих инвесторов???
Нет!
У нас Идеология какая?
Армия-Мова-Вiра!
Вопрос! Если мы все, разрушим московськi церкви, перейдём на украинский язык в микроэлектронике, закупим всё старое вооружение у НАТО, у нас появятся свои технологии, наука, медицина?
В нас з`явиться бажання їх створювати, СТВОРЮВАТИ ВЛАСНЕ, а не їхати в прийми до чужинців. Щоб робити власне, треба розуміти хто ти є, та хто поруч з тобою, свої, або чужі.
Бо без армії, мови та віри, залишаються тільки ось такі російськощелепні капітулянти. ХТО вам повинен розвивати будь що, як не ви самі?..
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Додано: Сер 11 бер, 2020 04:45
goldfinger написав:
Что до церкви,то,конечно,правильно уничтожать вражеское влияние и мова тоже хорошо,но только на этом далеко не уедешь.
этот народ должен реально захотеть хорошо жить и реализовать это.Как?Не просто мечтами,желанием,пониманием,но и реальной борьбой против тех,кто этому препятствует-спайке олигархата с манипулируемыми им малоимущими и чиновниками,то есть по сути теми,кто заинтересован в сохранении существующей модели государства для олигархов и их обслуги.
Ми наш, ми новий мір пастроім... кто бил нічєм, тот станєт всєм. Щазз.
Хто буде займатися "боротьбой"?.. Спочатку народ має стати справжнім народом. Який вміє відрізняти своїх від чужих. І саме тут церква та мова є маркером. Коли за "гражданская вайна" і "втарой гасударствєнний" будуть бити в рило без попередження.
А потім, коли з`явиться довіра, робити зі своїми та для своїх. Треба не ламати олігархів, а будувати країну, де їм не обов`язково приділяти багато уваги, де вони перестануть ними бути.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 05:21
kluychkooleg написав:
Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.
Євро як авто: кожен, хто має його хоче продати, хто не має хоче купити.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Додано: Сер 11 бер, 2020 06:12
tobias написав: kluychkooleg написав:
Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.
Євро як авто: кожен, хто має його хоче продати, хто не має хоче купити.
евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.
Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.
Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5?
Слава Украине!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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