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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4194419541964197>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 381
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
80
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 05:21

  kluychkooleg написав:Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.

Євро як авто: кожен, хто має його хоче продати, хто не має хоче купити.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 06:12

  tobias написав:
  kluychkooleg написав:Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.

Євро як авто: кожен, хто має його хоче продати, хто не має хоче купити.


евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.

Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.

Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5? :lol:

Слава Украине!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:45

  ruvex написав:
  kluychkooleg написав:Зе-команда работает в этом направлении.
Хотят повысить налоги для ФОП-ов IT.

Пойдем от противного, пессимистического сценария, какую ближайшую перспективу оптимистического сценария удалось разглядеть?

Там был сарказм. Клоуны и IT поразгоняют.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:47

  proftpd66 написав:евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.
Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.
Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5? :lol:
Слава Украине!

А сдать зачем? Какая цель? Тут же купить доллары?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:55

  kluychkooleg написав:
  proftpd66 написав:евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.
Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.
Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5? :lol:
Слава Украине!

А сдать зачем? Какая цель? Тут же купить доллары?




цель:
купить гривну на овернайт (до восстребования). И евро может упасть до 1.04 с ~1.15

на курс.ком.уа написал ув. Моцарт что штаты уже пошли на коррекицию, а европа падает. Утром евро пошло вверх, азиаты толкают евро вверх.

овернайт депозитная карта 12%(10%). А у меня 15%(12%) Укргаз

и Охрименко бородач уже видео успел записать что кризис закончился :)

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:04

  Alex2006 написав:
  Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться :) "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого :) Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)

Ура, спасибо сити банку и оленям выходного дня!) Сегодня солью еще 2к :)
Не забываем читать мою подпись, снова актуально :)


Вы ж вроде "полпачки" собирались слить? Хотя... у каждого своя пачка, понимаю.
Почем слили?
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:08

  proftpd66 написав:
  kluychkooleg написав:
  proftpd66 написав:евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.
Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.
Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5? :lol:
Слава Украине!

А сдать зачем? Какая цель? Тут же купить доллары?




цель:
купить гривну на овернайт (до восстребования). И евро может упасть до 1.04 с ~1.15

на курс.ком.уа написал ув. Моцарт что штаты уже пошли на коррекицию, а европа падает. Утром евро пошло вверх, азиаты толкают евро вверх.

овернайт депозитная карта 12%(10%). А у меня 15%(12%) Укргаз

и Охрименко бородач уже видео успел записать что кризис закончился :)



Ну-ну! У меня тоже есть 15% [12%], правда, с сегодняшнего дня эти проценты только на 15000 на остатке.
Но, смотрю на кульбиты долбанного Евро ... и у меня не такие стальные яйца.
Вчера сдал, потом дома прикинул кое-что к носу и пожалел.
Ну день грядущий и НБУ покажут.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:10

  Alex2006 написав:
  Yuri_T написав:
  Alex2006 написав:Сегодня солью еще 2к

слабак.
пол-пачки давай, не меньше

Лучше припасти на случай если реально смогут загнать курс выше) Да и до "полпачки" в моем понимании не так и далеко от 2к) Я считаю "пачкой" одну покупку в пределах лимита в день (это было около 5,5к), грубо говоря, 5к = 1 пачка.

Понятно с Вами все. Надеюсь, пока дочитаю, увижу, почем же слили свои "полпачки" :)
Хотя ... думаю, что слив - виртуальный, т.к. все - на гривнедепо годовом.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

рупия на 70 идет, интересно, будет ли у нас откат сегодня? Смазывать кеды уже? :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:27

  Zebra написав:Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.

Шо, уже прям пробили и прямиком? И закрепились, и пробой не ложный? Прямиком?? :lol:
Investor_33
 
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