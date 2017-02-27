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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 05:21
kluychkooleg написав:
Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.
Євро як авто: кожен, хто має його хоче продати, хто не має хоче купити.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 06:12
tobias написав: kluychkooleg написав:
Не жалейте.
Я таки сдал часть по 28,80 и уже жалею.
Сейчас такое время, что лучше сидеть на зеленом заборе и не рыпаться.
Євро як авто: кожен, хто має його хоче продати, хто не має хоче купити.
евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.
Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.
Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5?
Слава Украине!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 07:45
ruvex написав: kluychkooleg написав:
Зе-команда работает в этом направлении.
Хотят повысить налоги для ФОП-ов IT.
Пойдем от противного, пессимистического сценария, какую ближайшую перспективу оптимистического сценария удалось разглядеть?
Там был сарказм. Клоуны и IT поразгоняют.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 07:47
proftpd66 написав:
евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.
Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.
Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5?
Слава Украине!
А сдать зачем? Какая цель? Тут же купить доллары?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 07:55
kluychkooleg написав: proftpd66 написав:
евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.
Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.
Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5?
Слава Украине!
А сдать зачем? Какая цель? Тут же купить доллары?
цель:
купить гривну на овернайт (до восстребования). И евро может упасть до 1.04 с ~1.15
на курс.ком.уа написал ув. Моцарт что штаты уже пошли на коррекицию, а европа падает. Утром евро пошло вверх, азиаты толкают евро вверх.
овернайт депозитная карта 12%(10%). А у меня 15%(12%) Укргаз
и Охрименко бородач уже видео успел записать что кризис закончился
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:04
Alex2006 написав: Alex2006 написав:
Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться
"Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого
Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)
Ура, спасибо сити банку и оленям выходного дня!) Сегодня солью еще 2к
Не забываем читать мою подпись, снова актуально
Вы ж вроде "полпачки" собирались слить? Хотя... у каждого своя пачка, понимаю.
Почем слили?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:08
proftpd66 написав: kluychkooleg написав: proftpd66 написав:
евро ночью не много соснуло перед сном и сейчас поднялось еще.
Я думаю сейчас продать часть утром по 28.5-28.8, который купил по 26.6 и по 1.10... Когда не успеют табло перевести с 28.8.
Может действительно пойдет на 1.2? или на 5.5?
Слава Украине!
А сдать зачем? Какая цель? Тут же купить доллары?
цель:
купить гривну на овернайт (до восстребования). И евро может упасть до 1.04 с ~1.15
на курс.ком.уа написал ув. Моцарт что штаты уже пошли на коррекицию, а европа падает. Утром евро пошло вверх, азиаты толкают евро вверх.
овернайт депозитная карта 12%(10%). А у меня 15%(12%) Укргаз
и Охрименко бородач уже видео успел записать что кризис закончился
Ну-ну! У меня тоже есть 15% [12%], правда, с сегодняшнего дня эти проценты только на 15000 на остатке.
Но, смотрю на кульбиты долбанного Евро ... и у меня не такие стальные яйца.
Вчера сдал, потом дома прикинул кое-что к носу и пожалел.
Ну день грядущий и НБУ покажут.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:10
Alex2006 написав: Yuri_T написав: Alex2006 написав:
Сегодня солью еще 2к
слабак.
пол-пачки давай, не меньше
Лучше припасти на случай если реально смогут загнать курс выше) Да и до "полпачки" в моем понимании не так и далеко от 2к) Я считаю "пачкой" одну покупку в пределах лимита в день (это было около 5,5к), грубо говоря, 5к = 1 пачка.
Понятно с Вами все. Надеюсь, пока дочитаю, увижу, почем же слили свои "полпачки"
Хотя ... думаю, что слив - виртуальный, т.к. все - на гривнедепо годовом.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:18
рупия на 70 идет, интересно, будет ли у нас откат сегодня? Смазывать кеды уже?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:27
Zebra написав:
Вообщем что у нас получается. Пробили 25.10 уровень перевернутой фигуры голова-плечи - идем прямиком на 27 пока что.
Шо, уже прям пробили и прямиком? И закрепились, и пробой не ложный? Прямиком??
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