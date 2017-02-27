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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4194419541964197

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 381
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
80
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:38

так что менять под 28.8?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:45

  Игорь Алексеевич написав:интересно, если сегодня после закрытия мб нбу заливал своих валютой, то значит завтра ждут новостей от гаранта.
может запретят в стране валюту, расскажут по тв, что это основной источник распространения вируса и за валютой нет контроля, т.к она не защищена....?? :P
типа из-за дол. пошло заражение в китае, а теперь и на евро перекинулось в европе.
скажут только грн. изначально изготавливалась на спец. бумаге от всех вирусов. :lol:

Что вы такое курите для бегства от действительности и извержения подобных мыслей? ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:46

  proftpd66 написав:так что менять под 28.8?


kluychkooleg
 
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  #<1 ... 4194419541964197
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