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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:38
так что менять под 28.8?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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proftpd66
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:45
Игорь Алексеевич написав:
интересно, если сегодня после закрытия мб нбу заливал своих валютой, то значит завтра ждут новостей от гаранта.
может запретят в стране валюту, расскажут по тв, что это основной источник распространения вируса и за валютой нет контроля, т.к она не защищена....??
типа из-за дол. пошло заражение в китае, а теперь и на евро перекинулось в европе.
скажут только грн. изначально изготавливалась на спец. бумаге от всех вирусов.
Что вы такое курите для бегства от действительности и извержения подобных мыслей?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:46
proftpd66 написав:
так что менять под 28.8?
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