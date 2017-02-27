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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:42
Вкладчик1234
Вообще-то нефть перешла к снижению.
Посмотрите на часовом графике.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:45
Утренние курсы:
Харьков 25.65 - 25.90,
диапазон оптовых курсов: 25.60/25.65 - 25.90/26.10. Курс продажи приподнялся на 5-10 коп. по сравнению с 9 утра.
Сумы 25.50 - 25.80
Полтава 25.50 - 25.75
Востаннє редагувалось Patrick
в Сер 11 бер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:46
Яша написав:
если сегодня объявят в обед карантин ,то после работы в супермаркетах аншлаг и биды 26 окажутся позади.*Відправлено з Чату
Карантин (если будет) будет мягкий (учебные заведения, театры, кино), наверняка не такой, как в Китае или Италии.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Starikan
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:48
даже самый консервативный онлайнер Аваль приподнял биды выше уровня продаж в понедельник.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:50
Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:52
SILVER_UA написав:
начали вроде с 25.55 (+15 коп.)
Вчера с 25,70 начинали, так что - 15 копеек.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:53
zzzzzz написав:
Вообще-то нефть перешла к снижению.
Посмотрите на часовом графике.
Высадили паникёров и "патриотов", и теперь налегке помчимся ввысь! (по курсам)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Сер 11 бер, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:53
kluychkooleg написав: SILVER_UA написав:
начали вроде с 25.55 (+15 коп.)
Вчера с 25,70 начинали, так что - 15 копеек.
это межбанк
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kravchukmv1987
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:54
Пуделёк бабломойского пишет:
Курс гривны к доллару США в конце текущего месяца будет составлять 27 грн/$.
Такой прогноз сделал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
"Прогноз курса на конец марта - 27 грн за доллар", - написал он.
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komp
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:56
sergey_sryvkin написав: vitto_ks_UA написав:
Небось ПриватБаки и Ощады всякие - они кстати тоже держатели ОВГЗ УКР? Им как НБУ прикажет так и будет !
Черт всегда кроется в деталях! Расшифруйте?
Якщо я вам накажу придбати ОВДП на 50 мільярдів, ви це виконаєте ?
Держбанки гроші не друкують.
Ага, націоналізація Привата... не друкують
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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