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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 419641974198419942004201>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 382
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
81
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:42

Вкладчик1234
Вообще-то нефть перешла к снижению.
Посмотрите на часовом графике.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:45

Утренние курсы:

Харьков 25.65 - 25.90,
диапазон оптовых курсов: 25.60/25.65 - 25.90/26.10. Курс продажи приподнялся на 5-10 коп. по сравнению с 9 утра.

Сумы 25.50 - 25.80
Полтава 25.50 - 25.75
Востаннє редагувалось Patrick в Сер 11 бер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:46

  Яша написав:если сегодня объявят в обед карантин ,то после работы в супермаркетах аншлаг и биды 26 окажутся позади.

*Відправлено з Чату

Карантин (если будет) будет мягкий (учебные заведения, театры, кино), наверняка не такой, как в Китае или Италии.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:48

даже самый консервативный онлайнер Аваль приподнял биды выше уровня продаж в понедельник.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:52

  SILVER_UA написав:начали вроде с 25.55 (+15 коп.)


Вчера с 25,70 начинали, так что - 15 копеек.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:53

  zzzzzz написав:Вообще-то нефть перешла к снижению.
Посмотрите на часовом графике.

Высадили паникёров и "патриотов", и теперь налегке помчимся ввысь! (по курсам)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 11 бер, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:53

  kluychkooleg написав:
  SILVER_UA написав:начали вроде с 25.55 (+15 коп.)


Вчера с 25,70 начинали, так что - 15 копеек.

это межбанк
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:54

Пуделёк бабломойского пишет:
Курс гривны к доллару США в конце текущего месяца будет составлять 27 грн/$.

Такой прогноз сделал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Прогноз курса на конец марта - 27 грн за доллар", - написал он.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:56

  sergey_sryvkin написав:
  vitto_ks_UA написав:Небось ПриватБаки и Ощады всякие - они кстати тоже держатели ОВГЗ УКР? Им как НБУ прикажет так и будет !
Черт всегда кроется в деталях! Расшифруйте? :D


Якщо я вам накажу придбати ОВДП на 50 мільярдів, ви це виконаєте ? :)
Держбанки гроші не друкують.

Ага, націоналізація Привата... не друкують
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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