Додано: Сер 11 бер, 2020 09:56

sergey_sryvkin написав: vitto_ks_UA написав: Небось ПриватБаки и Ощады всякие - они кстати тоже держатели ОВГЗ УКР? Им как НБУ прикажет так и будет !

Якщо я вам накажу придбати ОВДП на 50 мільярдів, ви це виконаєте ?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/