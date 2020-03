Додано: Сер 11 бер, 2020 10:03

freeze написав: Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин.

Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине.

Заборона продажу валюти населенню Заборона продажу валюти населенню

