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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41974198419942004201>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 382
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
81
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:57

komp
каков поп, таков и приход
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад :) Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе :)
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну" :)
А пока, пора слить еще 2к :)
Востаннє редагувалось Alex2006 в Сер 11 бер, 2020 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:58

  kluychkooleg написав:
  SILVER_UA написав:начали вроде с 25.55 (+15 коп.)


Вчера с 25,70 начинали, так что - 15 копеек.

+15 с окончания. может начало год назад вспомним ?
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:59

  Alex2006 написав:Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад :) Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе :)
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну" :)
А пока, пора слить еще 2к :)

Хорош митинговать на форуме, беги сдавай пол-пачки, а то "подешевеет"!
Уже насдавал неделю назад по 24,5.
Востаннє редагувалось komp в Сер 11 бер, 2020 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:01

  Alex2006 написав:Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад :) Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе :)
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну" :)
А пока, пора слить еще 2к :)

Вы и раньше не очень адекватно воспринимались, но сейчас это даже не смешно. Вы во снах не сливаете по 2к между ночными походами в туалет? Хватит нести бред, люди же вас читают.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:01

  Alex2006 написав:.. Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно ..

на каком-то этапе введут жесткий валютный контроль, тогда черный рынок заживет, как в старые добрые
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:01

  pirat-d написав:На паритет?) давно предание - да верится с трудом (с). Сколько лет этой мантре?

Ужо лет 15. Когда-то и сходит, по срокам никто не вещает
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:03

ЧТО НА МБ?
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:03

  freeze написав:Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин.
Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине.
Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.

Заборона продажу валюти населенню
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:06

  Starikan написав:Карантин (если будет) будет мягкий (учебные заведения, театры, кино), наверняка не такой, как в Китае или Италии.

как знать. общенациональный да, а Кернес может на местном уровне и Барабашова закрыть

*Відправлено з Чату
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