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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:57
komp
каков поп, таков и приход
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:57
Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад
Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну"
А пока, пора слить еще 2к
Востаннє редагувалось Alex2006
в Сер 11 бер, 2020 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:58
kluychkooleg написав: SILVER_UA написав:
начали вроде с 25.55 (+15 коп.)
Вчера с 25,70 начинали, так что - 15 копеек.
+15 с окончания. может начало год назад вспомним ?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:59
Alex2006 написав:
Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад
Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну"
А пока, пора слить еще 2к
Хорош митинговать на форуме, беги сдавай пол-пачки, а то "подешевеет"!
Уже насдавал неделю назад по 24,5.
Востаннє редагувалось komp
в Сер 11 бер, 2020 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:01
Alex2006 написав:
Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад
Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну"
А пока, пора слить еще 2к
Вы и раньше не очень адекватно воспринимались, но сейчас это даже не смешно. Вы во снах не сливаете по 2к между ночными походами в туалет? Хватит нести бред, люди же вас читают.
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kravchukmv1987
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:01
Alex2006 написав:
.. Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно ..
на каком-то этапе введут жесткий валютный контроль, тогда черный рынок заживет, как в старые добрые
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:01
pirat-d написав:
На паритет?) давно предание - да верится с трудом (с). Сколько лет этой мантре?
Ужо лет 15. Когда-то и сходит, по срокам никто не вещает
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:03
ЧТО НА МБ?
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сірий
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:03
freeze написав:
Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин.
Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине.
Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.
Заборона продажу валюти населенню
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:06
Starikan написав:
Карантин (если будет) будет мягкий (учебные заведения, театры, кино), наверняка не такой, как в Китае или Италии.
как знать. общенациональный да, а Кернес может на местном уровне и Барабашова закрыть*Відправлено з Чату
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Яша
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