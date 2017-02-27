Яша написав:
как знать. общенациональный да, а Кернес может на местном уровне и Барабашова закрыть
*Відправлено з Чату
В соседней Молдове закрыли сегодня все учебные заведения и отменили все мероприятия.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В соседней Молдове закрыли сегодня все учебные заведения и отменили все мероприятия.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:09
Вчера на фоне паники, на удивление нерезиденты продали гривневых ОВГЗ совсем немного, всего на 150 млн.грн . Это менее 0,1% потфеля.
А вот физики поддались панике и продали за вчера на 77 млн.грн , это более 2% портфеля.
Большинство покупок совершили юр.лица, более 200 млн.грн. Остальное купили банки около 70 млн.
Объем торгов на вторичном рынке вчера тоже был ниже среднего значения. Всего 0,346 млрд.
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:09
Актуальний курс (від 1000$/€)
25.80/26.05
28.90/29.25
Крос-курс по запиту
Курс може змінюватися в залежності від ситуації на валютному ринку.
Відділеня уточнюйте
❗️
Бронювання можливе при обміні на сумму від 1000$
068 608 78 00 ( WhatsApp)
095 155 91 00
063 840 97 60 (Viber)
t.me/changer888
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:09
Часть по 24.55, часть по 24.83, вчера по 25+, сегодня тоже по 25+, надеюсь Повторюсь, это все мелочи, прибыль от грн депо в разы перекрывает эти мелкие сливы раньше времени
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Днепр опт
25,75-26,00
28,80-29,30
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:19
Очень сомнительно, предпосылок для этого нет. Для начала вполне хватит тактики НБУ по сливу бакса, чтобы показать олигархам, что их придерживание валюты ничего им не даст, заодно и сам хорошо заработает А затем могут просто вернуть частичную обязательную продажу - и тогда тактика олигархов станет малоэффективной.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хмельницкий обменки 25.5-26.2
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев уже по 25.8 берет.
|