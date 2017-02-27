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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4198419942004201>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 382
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
21%
81
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Яша написав:
  Starikan написав:Карантин (если будет) будет мягкий (учебные заведения, театры, кино), наверняка не такой, как в Китае или Италии.

как знать. общенациональный да, а Кернес может на местном уровне и Барабашова закрыть

*Відправлено з Чату


В соседней Молдове закрыли сегодня все учебные заведения и отменили все мероприятия.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:09

Вчера на фоне паники, на удивление нерезиденты продали гривневых ОВГЗ совсем немного, всего на 150 млн.грн . Это менее 0,1% потфеля.

А вот физики поддались панике и продали за вчера на 77 млн.грн , это более 2% портфеля.

Большинство покупок совершили юр.лица, более 200 млн.грн. Остальное купили банки около 70 млн.

Объем торгов на вторичном рынке вчера тоже был ниже среднего значения. Всего 0,346 млрд.

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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:09

  proftpd66 написав:tobias

где 28.9?

Актуальний курс (від 1000$/€)
25.80/26.05
28.90/29.25

Крос-курс по запиту

Курс може змінюватися в залежності від ситуації на валютному ринку.
Відділеня уточнюйте
❗️
Бронювання можливе при обміні на сумму від 1000$
068 608 78 00 ( WhatsApp)
095 155 91 00
063 840 97 60 (Viber)
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13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:09

  komp написав:
  Alex2006 написав:Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад) Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе)
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну" :)
А пока, пора слить еще 2к :)

Хорош митинговать на форуме, беги сдавай пол-пачки, а то "подешевеет"!
Уже насдавал неделю назад по 24,5.

Часть по 24.55, часть по 24.83, вчера по 25+, сегодня тоже по 25+, надеюсь :) Повторюсь, это все мелочи, прибыль от грн депо в разы перекрывает эти мелкие сливы раньше времени :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Днепр опт
25,75-26,00
28,80-29,30
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:14

  artlife написав:Отставить панику.
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:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:19

  sequence написав:
  Alex2006 написав:.. Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно ..

на каком-то этапе введут жесткий валютный контроль, тогда черный рынок заживет, как в старые добрые

Очень сомнительно, предпосылок для этого нет. Для начала вполне хватит тактики НБУ по сливу бакса, чтобы показать олигархам, что их придерживание валюты ничего им не даст, заодно и сам хорошо заработает :) А затем могут просто вернуть частичную обязательную продажу - и тогда тактика олигархов станет малоэффективной.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хмельницкий обменки 25.5-26.2
Oleg_Sa
 
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  сірий написав:ЧТО НА МБ?

Йдемо на 25,75 поки...
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев уже по 25.8 берет.
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