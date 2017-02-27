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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:29
после такой стрелы обычно откат за день на гривну -полторы идёт, так что я буду ржать
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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KOKS
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:30
flyman написав: freeze написав:
Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин.
Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине.
Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.
Заборона продажу валюти населенню
доллары переносчики коронавируса
через неделю идём на 23
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Yuri_61
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:32
повторюсь: НБУ оставил себе право возвращать ограничения. и по е-лимиту, и по обязательной продаже.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:33
zzzzzz написав:
Вчера на фоне паники, на удивление нерезиденты продали гривневых ОВГЗ совсем немного, всего на 150 млн.грн . Это менее 0,1% потфеля.
А вот физики поддались панике и продали за вчера на 77 млн.грн , это более 2% портфеля.
Большинство покупок совершили юр.лица, более 200 млн.грн. Остальное купили банки около 70 млн.
Объем торгов на вторичном рынке вчера тоже был ниже среднего значения. Всего 0,346 млрд.
Умные люди не любят продавать на панике, тем более доходности выросли так что мама не горюй, кроме того длинные бумаги просто не хотят покупать вообще - по шестилеткам на покупку вчера не было котировок! А нашим госбанкам, у которых больше всего свободной гривны, возможно, вообще дали цу бумаги не покупать, чтобы не было излишнего давления на гривну//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:35
SAndriy1 написав: Игорь Алексеевич написав:
интересно, если сегодня после закрытия мб нбу заливал своих валютой, то значит завтра ждут новостей от гаранта.
может запретят в стране валюту, расскажут по тв, что это основной источник распространения вируса и за валютой нет контроля, т.к она не защищена....??
типа из-за дол. пошло заражение в китае, а теперь и на евро перекинулось в европе.
скажут только грн. изначально изготавливалась на спец. бумаге от всех вирусов.
Что вы такое курите для бегства от действительности и извержения подобных мыслей?
сразу видно у кого проблемы в финансах.
не могут отличить мои шутки от действительности.
ребята поздно пить баржоми - ракета взяла старт и уже курса 23, 24 и даже 25 - НЕ БУДЕТ.
Хотя небеса могут открыть летом окно на пару недель с выходом 25 кто не успел затарится дол. и то окно будет открыто пару недель.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:35
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Сер 11 бер, 2020 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:35
Yuri_T написав:
повторюсь: НБУ оставил себе право возвращать ограничения. и по е-лимиту, и по обязательной продаже.
так НБУ писал что либерализация, отмена лимитов и обязательной продажи способствовали укреплению гривны в результате роста доверия.
Так что возврат приведёт к ослаблению.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:45
edvardd написав: TylerTruman_ написав: zРадио написав:На рынок земли
иностранный капитал будет заходить на слабой гривне
. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой
а як себе аграрії будуть відчувати в нашій країні, коли ціни на зернові обваляться як мінімум на 20%? може їм не до землі буде?
на 80%
, масло в 3 раза
а обосновать ваши цифры не слабо будет?
[/quote]
графики чужие, приводить не буду, срок дна осень
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:45
ИНДЕКС STANDARD & POOR’S 500
выглядит пугающе только на отрезке 5 лет
а за всё время можно ещё индексам падать и падать до уровня 2008 года
не один месяц надо постараться чтобы приблизится к 2008 году
так что я спокоен и не дёргаюсь
кризиса настоящего нет и в помине
это журналюги раздувают из ничего
коронавирус это всего лишь грипп, а панику творят в костюмах химзащиты, карантины
это комедия
через неделю идём на 23
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:48
KOKS написав:
после такой стрелы обычно откат за день на гривну -полторы идёт, так что я буду ржать
Никогда такого небыло и вот опять (с)
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