Не посещал ветку почти месяц, а гляжу ничего тут не меняется: зазывалы всё так же агитируют за курс "па20". Уже и 24 прошли в обратную сторону, и 25, и вот почти 26 будем щупать - а им всё по фиг. И народ ведется! Поэтому я и не удивлен, что 73% на выборах проголосовали за телевизор. Люди тупо ведутся на стадное чувство "все так говорят". Если полгода всеми правдами и неправдами зажимали курс и смогли при этом опустить всего лишь с 26.50 до 23, то до какой отметки полетим обратно, когда пружину отпустят? А еще и кризис мировой на пороге. Ну подумайте же хоть немного своей головой, господа-товарищи! Сколько же можно на одни и те же грабли наступать...
yuri_m написав:Не посещал ветку почти месяц, а гляжу ничего тут не меняется: зазывалы всё так же агитируют за курс "па20". Уже и 24 прошли в обратную сторону, и 25, и вот почти 26 будем щупать - а им всё по фиг. И народ ведется! Поэтому я и не удивлен, что 73% на выборах проголосовали за телевизор. Люди тупо ведутся на стадное чувство "все так говорят". Если полгода всеми правдами и неправдами зажимали курс и смогли при этом опустить всего лишь с 26.50 до 23, то до какой отметки полетим обратно, когда пружину отпустят? А еще и кризис мировой на пороге. Ну подумайте же хоть немного своей головой, господа-товарищи! Сколько же можно на одни и те же грабли наступать...
так вложились некоторые в годовые депозиты на год по курсу 23 и теперь у них начал вырисовываться минус по окончании. вот и успокаивают себя здесь на ветке, что увидим не то что 23, а даже 22 и 20.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Сразу заранне прошу что сообщение о Коронавирусе, но это сообщение напрямую имеет отношение к валютной ветке. К тому же это заявление ведущего мирового лидера.
Заголовок в Вild "60-70 процентов в Германии заразятся" - КАНЦЛЕР МЕРКЕЛЬ О КОРОНАВИРУСЕ
«От 60 до 70 процентов людей в Германии будут заражены вирусом короны», - сказал канцлер Меркель вскоре после начала заседания парламентской группы. В парламентской группе было молчание, сообщают участники.
Министр здравоохранения Йенс Спан подтвердил анализ канцлера. Следует ожидать от 60 до 70 процентов инфицированных людей - если невозможно заранее разработать и использовать вакцину. Спан, чей внешний вид описывается участниками как «уверенный, ясный и фактический», отметил, однако, что 80 процентов всех инфицированных людей пройдут через эпидемию практически без симптомов.
Зерновые, ладно, сколько их там у нас в закромах осталось... Главное сейчас, чтобы цены на горючку и удобрения рухнули)))
они пойдут вниз через месяцок, если доллар не закрепится выше 26 сегодня кто-то из "экспертов" вещал, что не стоит ждать снижения цены топлива в ближайшем будущем из-за падения цены на нефть А по удобрениям уже "всё сыграно" под весенний сезон