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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42014202420342044205 ... 4207>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 384
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
83
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:04

  Яша написав:
  Starikan написав:Карантин (если будет) будет мягкий (учебные заведения, театры, кино), наверняка не такой, как в Китае или Италии.
как знать. общенациональный да, а Кернес может на местном уровне и Барабашова закрыть

*Відправлено з Чату

Вряд ли, там и так конфликтная ситуация.
А супермаркеты в этом смысле гораздо опаснее.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:05

  Игорь Алексеевич написав:мб. ракета вверх. надо выходить дяде с нбу и тушить пожар.
26 - рано. надо временно пожить при 25,5 :roll:


Рокета йду як Ви і передбачали. Скажіть коли кінець ракеті ? 27-28?
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:06

Не посещал ветку почти месяц, а гляжу ничего тут не меняется: зазывалы всё так же агитируют за курс "па20". :mrgreen: Уже и 24 прошли в обратную сторону, и 25, и вот почти 26 будем щупать - а им всё по фиг. И народ ведется! Поэтому я и не удивлен, что 73% на выборах проголосовали за телевизор. 8) Люди тупо ведутся на стадное чувство "все так говорят". Если полгода всеми правдами и неправдами зажимали курс и смогли при этом опустить всего лишь с 26.50 до 23, то до какой отметки полетим обратно, когда пружину отпустят? А еще и кризис мировой на пороге. Ну подумайте же хоть немного своей головой, господа-товарищи! Сколько же можно на одни и те же грабли наступать...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шота наша главная надежда на валютную выручку начинает пробуксовывать:
Через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%
http://agro-business.com.ua/agrobusines ... tsent.html
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:09

  Vitalych-new написав:шота наша главная надежда на валютную выручку начинает пробуксовывать:
Через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%
http://agro-business.com.ua/agrobusines ... tsent.html

Зерновые, ладно, сколько их там у нас в закромах осталось... Главное сейчас, чтобы цены на горючку и удобрения рухнули)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:10

  yuri_m написав:Не посещал ветку почти месяц, а гляжу ничего тут не меняется: зазывалы всё так же агитируют за курс "па20". :mrgreen: Уже и 24 прошли в обратную сторону, и 25, и вот почти 26 будем щупать - а им всё по фиг. И народ ведется! Поэтому я и не удивлен, что 73% на выборах проголосовали за телевизор. 8) Люди тупо ведутся на стадное чувство "все так говорят". Если полгода всеми правдами и неправдами зажимали курс и смогли при этом опустить всего лишь с 26.50 до 23, то до какой отметки полетим обратно, когда пружину отпустят? А еще и кризис мировой на пороге. Ну подумайте же хоть немного своей головой, господа-товарищи! Сколько же можно на одни и те же грабли наступать...


так вложились некоторые в годовые депозиты на год по курсу 23 и теперь у них начал вырисовываться минус по окончании.
вот и успокаивают себя здесь на ветке, что увидим не то что 23, а даже 22 и 20. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:10

  Starikan написав:
  Яша написав: как знать. общенациональный да, а Кернес может на местном уровне и Барабашова закрыть

*Відправлено з Чату

Вряд ли, там и так конфликтная ситуация.
А супермаркеты в этом смысле гораздо опаснее.

1. Во-первых абсолютно легитимный способ наказать строптивый Барабан (или Фельдмана (?));
2. Не соглашусь - в супермаркетах такого водоворота, как на Барабане я не встречал.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:11

Yuri_T
Куда планируешь направить средства ( в какой класс активов ) ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:14

Сразу заранне прошу что сообщение о Коронавирусе, но это сообщение напрямую имеет отношение к валютной ветке. К тому же это заявление ведущего мирового лидера.


Заголовок в Вild "60-70 процентов в Германии заразятся" - КАНЦЛЕР МЕРКЕЛЬ О КОРОНАВИРУСЕ

«От 60 до 70 процентов людей в Германии будут заражены вирусом короны», - сказал канцлер Меркель вскоре после начала заседания парламентской группы. В парламентской группе было молчание, сообщают участники.

Министр здравоохранения Йенс Спан подтвердил анализ канцлера. Следует ожидать от 60 до 70 процентов инфицированных людей - если невозможно заранее разработать и использовать вакцину. Спан, чей внешний вид описывается участниками как «уверенный, ясный и фактический», отметил, однако, что 80 процентов всех инфицированных людей пройдут через эпидемию практически без симптомов.


https://www.bild.de/politik/inland/poli ... .bild.html


Огромная просьба к модераторам, не удаляйте это сообщение, мне кажется оно очень важное.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:14

  antey1969 написав:
  Vitalych-new написав:шота наша главная надежда на валютную выручку начинает пробуксовывать:
Через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%
http://agro-business.com.ua/agrobusines ... tsent.html

Зерновые, ладно, сколько их там у нас в закромах осталось... Главное сейчас, чтобы цены на горючку и удобрения рухнули)))


они пойдут вниз через месяцок, если доллар не закрепится выше 26
сегодня кто-то из "экспертов" вещал, что не стоит ждать снижения цены топлива в ближайшем будущем из-за падения цены на нефть
А по удобрениям уже "всё сыграно" под весенний сезон
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  #<1 ... 42014202420342044205 ... 4207>
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