Додано: Сер 11 бер, 2020 11:06

Не посещал ветку почти месяц, а гляжу ничего тут не меняется: зазывалы всё так же агитируют за курс "па20".Уже и 24 прошли в обратную сторону, и 25, и вот почти 26 будем щупать - а им всё по фиг. И народ ведется! Поэтому я и не удивлен, что 73% на выборах проголосовали за телевизор.Люди тупо ведутся на стадное чувство "все так говорят". Если полгода всеми правдами и неправдами зажимали курс и смогли при этом опустить всего лишь с 26.50 до 23, то до какой отметки полетим обратно, когда пружину отпустят? А еще и кризис мировой на пороге. Ну подумайте же хоть немного своей головой, господа-товарищи! Сколько же можно на одни и те же грабли наступать...