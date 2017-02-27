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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 420242034204420542064207>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 384
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
83
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:14

  antey1969 написав:
  Vitalych-new написав:шота наша главная надежда на валютную выручку начинает пробуксовывать:
Через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%
http://agro-business.com.ua/agrobusines ... tsent.html

Зерновые, ладно, сколько их там у нас в закромах осталось... Главное сейчас, чтобы цены на горючку и удобрения рухнули)))


они пойдут вниз через месяцок, если доллар не закрепится выше 26
сегодня кто-то из "экспертов" вещал, что не стоит ждать снижения цены топлива в ближайшем будущем из-за падения цены на нефть
А по удобрениям уже "всё сыграно" под весенний сезон
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:16

  Vitalych-new написав:шота наша главная надежда на валютную выручку начинает пробуксовывать:
Через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%
http://agro-business.com.ua/agrobusines ... tsent.html

БРЕХНЯ. :mrgreen:

Цены третий день в рост.Зображення
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 11 бер, 2020 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:16

  Ethereum написав:
  Игорь Алексеевич написав:мб. ракета вверх. надо выходить дяде с нбу и тушить пожар.
26 - рано. надо временно пожить при 25,5 :roll:


Рокета йду як Ви і передбачали. Скажіть коли кінець ракеті ? 27-28?


то что 28 будет в конец года - 100 пудов.
и то, если..... а их этих если много в этом году.
мвф, вирус, мировой кризис, падение стоимости на мировых рынках продукции наших экспортёров, дыра в пенсионном фонде, осенние выборы.
один только плюс, который сможет сдержать падение грн в пропасть до 35 - это начало продажи земли.
будем надеяться на лучшее :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:17

Yuri_T
Юра, ответишь на мой вопрос, или это коммерческая тайна ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:20

Yuri_T

Юра, ну не прикалывайся ))) Так изыми меня из черного списка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:22

zzzzzz
Чекаємо на реакцію євро...
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Огромная просьба к модераторам, не удаляйте это сообщение, мне кажется оно очень важное.
новости завтра 10 дней
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:25

Yuri_61
Невже по 23 вийшли :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:26

Курси на зараз - знову все все зелене


Вітаюсь совсіма.
11:00
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Виросли копійок на 20-30.

10.03.2020 18:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:29

  flyman написав:
  sergey_sryvkin написав:
  vitto_ks_UA написав:Небось ПриватБаки и Ощады всякие - они кстати тоже держатели ОВГЗ УКР? Им как НБУ прикажет так и будет !
Черт всегда кроется в деталях! Расшифруйте? :D


Якщо я вам накажу придбати ОВДП на 50 мільярдів, ви це виконаєте ? :)
Держбанки гроші не друкують.

Ага, націоналізація Привата... не друкують

Хіба Приват КУПИВ овдп?.. :)
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 420242034204420542064207>
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