Зерновые, ладно, сколько их там у нас в закромах осталось... Главное сейчас, чтобы цены на горючку и удобрения рухнули)))
они пойдут вниз через месяцок, если доллар не закрепится выше 26 сегодня кто-то из "экспертов" вещал, что не стоит ждать снижения цены топлива в ближайшем будущем из-за падения цены на нефть А по удобрениям уже "всё сыграно" под весенний сезон
Игорь Алексеевич написав:мб. ракета вверх. надо выходить дяде с нбу и тушить пожар. 26 - рано. надо временно пожить при 25,5
Рокета йду як Ви і передбачали. Скажіть коли кінець ракеті ? 27-28?
то что 28 будет в конец года - 100 пудов. и то, если..... а их этих если много в этом году. мвф, вирус, мировой кризис, падение стоимости на мировых рынках продукции наших экспортёров, дыра в пенсионном фонде, осенние выборы. один только плюс, который сможет сдержать падение грн в пропасть до 35 - это начало продажи земли. будем надеяться на лучшее
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.