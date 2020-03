Додано: Сер 11 бер, 2020 11:33

Alex2006 написав: komp написав: Alex2006 написав: Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад) Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе)

А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну"

Хорош митинговать на форуме, беги сдавай пол-пачки, а то "подешевеет"!

Уже насдавал неделю назад по 24,5.

Часть по 24.55, часть по 24.83, вчера по 25+, сегодня тоже по 25+, надеюсь Повторюсь, это все мелочи, прибыль от грн депо в разы перекрывает эти мелкие сливы раньше времени

закінчився річний депо під 17,5% (клав при ПА26+, може і більше)

не довго чухаючи потилицю поповнив інший під 18,5%...

а от з євро не повезло, злив в п"ятницю при 1.11+ і теж на поповнення гривне депо...

закінчився річний депо під 17,5% (клав при ПА26+, може і більше)

не довго чухаючи потилицю поповнив інший під 18,5%...

а от з євро не повезло, злив в п"ятницю при 1.11+ і теж на поповнення гривне депо...

в суботу відкупив у родичів $ за гривню ПА24.65 в добавок до купленої в них же перед НР ПА24,6 (потім і місцеві форумні гривнепоцреоти обзивали всякими недобрими словами, найкраще з якиз було "олень")

