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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42034204420542064207>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 384
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
83
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:31

  zzzzzz написав:Сразу заранне прошу что сообщение о Коронавирусе, но это сообщение напрямую имеет отношение к валютной ветке. К тому же это заявление ведущего мирового лидера.
Заголовок в Вild "60-70 процентов в Германии заразятся" - КАНЦЛЕР МЕРКЕЛЬ О КОРОНАВИРУСЕ
«От 60 до 70 процентов людей в Германии будут заражены вирусом короны», - сказал канцлер Меркель вскоре после начала заседания парламентской группы. В парламентской группе было молчание, сообщают участники.
Министр здравоохранения Йенс Спан подтвердил анализ канцлера. Следует ожидать от 60 до 70 процентов инфицированных людей - если невозможно заранее разработать и использовать вакцину. Спан, чей внешний вид описывается участниками как «уверенный, ясный и фактический», отметил, однако, что 80 процентов всех инфицированных людей пройдут через эпидемию практически без симптомов.


https://www.bild.de/politik/inland/poli ... .bild.html
Огромная просьба к модераторам, не удаляйте это сообщение, мне кажется оно очень важное.

Як ми бачимо, ситуація складається так, що уряди країн нарешті починають тверезо дивитись на ситуацію. Проблема вірусу полягає не в обмеженні кількості тих то захворіє, (смертність не така вже і велика і захворіють практично 3-4 із 5 мешканців), а більше в обмеженні ОДНОЧАСНОГО захворювання більшості населення, оскільки це принесе неймовірне навантаження на лікарні та реанімаційні відділення, та завдасть суттєво більшого удару для економіки.
Таким чином карантин будуть продовжуватись до моменту винайдення ефективної вакцини. Чим менша кількість одночасно захворіє тим легше буде надати їм кваліфіковану медичну допомогу.
Ті хто думає, що вірус до нас не прийде - помиляються. Це буде із ймовірністю 100% Але хвиля цього вірусу може бути різна в залежності як ми підготуємось.
Це саме стосується і бізнесу. Потрібно зараз планувати як працювати в умовах карантину та забезпечити логістику.
Думаю найближчим часом є резон відправити частину персоналу покоперсатись на дачних ділянках. Це принесе користь всім. Ну і не забуваємо про продуктову логістику в майбутньому. А дачні ділянки можуть допомогти.
Що стосується курсу - то всі чомусь зацікавлені тільки у валюті. Пригадую в 2013-2014 я часто "палив" гривню в інструмент, та товари тривалого використання. Хтось на форумі про це задумується зараз?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ВНИМАНИЕ!!!
в киеве с завтрашнего (12марта) дня карантин: закрываются школы, садики, торговые центры, кинотеатры, запрет на массовые мероприятия
Востаннє редагувалось PS4 в Сер 11 бер, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:33

  Alex2006 написав:
  komp написав:
  Alex2006 написав:Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад) Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе)
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну" :)
А пока, пора слить еще 2к :)

Хорош митинговать на форуме, беги сдавай пол-пачки, а то "подешевеет"!
Уже насдавал неделю назад по 24,5.

Часть по 24.55, часть по 24.83, вчера по 25+, сегодня тоже по 25+, надеюсь :) Повторюсь, это все мелочи, прибыль от грн депо в разы перекрывает эти мелкие сливы раньше времени :)

закінчився річний депо під 17,5% (клав при ПА26+, може і більше)
не довго чухаючи потилицю поповнив інший під 18,5%...
а от з євро не повезло, злив в п"ятницю при 1.11+ і теж на поповнення гривне депо...
в суботу відкупив у родичів $ за гривню ПА24.65 в добавок до купленої в них же перед НР ПА24,6 (потім і місцеві форумні гривнепоцреоти обзивали всякими недобрими словами, найкраще з якиз було "олень")
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:34

  PS4 написав:в киеве с завтрашнего дня карантин: закрываются школы, садики, торговые центры, кинотеатры, запрет на массовые мероприятия
Не надо ля-ля! Закрываются только развлекательные центры в шоппингмоллах, сами моллы будут работать. Пока...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:35

  zzzzzz написав:Сразу заранне прошу что сообщение о Коронавирусе, но это сообщение напрямую имеет отношение к валютной ветке. К тому же это заявление ведущего мирового лидера.


Заголовок в Вild "60-70 процентов в Германии заразятся" - КАНЦЛЕР МЕРКЕЛЬ О КОРОНАВИРУСЕ

«От 60 до 70 процентов людей в Германии будут заражены вирусом короны», - сказал канцлер Меркель вскоре после начала заседания парламентской группы. В парламентской группе было молчание, сообщают участники.

Министр здравоохранения Йенс Спан подтвердил анализ канцлера. Следует ожидать от 60 до 70 процентов инфицированных людей - если невозможно заранее разработать и использовать вакцину. Спан, чей внешний вид описывается участниками как «уверенный, ясный и фактический», отметил, однако, что 80 процентов всех инфицированных людей пройдут через эпидемию практически без симптомов.


https://www.bild.de/politik/inland/poli ... .bild.html


Огромная просьба к модераторам, не удаляйте это сообщение, мне кажется оно очень важное.


Понятно чего замолчали немецкие парламентарии, минус полтора миллионов бюргеров-налогоплательщиков как корова языком слижет, если признать, что Меркель права.
И чтобы не оффтопить, как это скажется на курсе евро ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Киеве вводят карантин.
https://hromadske.ua/posts/kiyiv-zprova ... y0v7idvkrq

У Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах. Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:35

zzzzzz
базовый сценарий: Украина/Европа/что-то типа ИБ/американская фонда.
теперь с "что-то типа ИБ" придётся подождать.
кто-то покупает во сне. типа респекта.
кто-то покупает уже сейчас, и потом будет миллионером.
я куплю потом и ничего не заработаю, как всегда :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:35

  Игорь Алексеевич написав:так вложились некоторые в годовые депозиты на год по курсу 23 и теперь у них начал вырисовываться минус по окончании.
вот и успокаивают себя здесь на ветке, что увидим не то что 23, а даже 22 и 20. :shock:

Это же как надо верить всему, что на заборах пишут, чтобы слить доллары по 23 и вложиться на гривневый депозит под 15% годовых! :mrgreen: 23+15%=26.45 точка безубытка. Тут 30 маячит уже к апрелю-маю, а народ всё мечтает золотые горы получить под новогоднюю ёлочку. :mrgreen: Хотя с другой стороны с баранами только так и надо поступать - регулярно стричь! И можно даже несколько раз в год.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:37

  Starikan написав:
  flyman написав:
  freeze написав:Похоже, что завтра, максимум на неделе обьявять у нас карантин.
Степень жесткости обсуждается в офисе президента и кабмине.
Как минимум запрет общественных мероприятий, карантин в учебных заведениях, возможны более жесткие варианты.
Заборона продажу валюти населенню

Это вы для того, чтобы по теме высказаться? 8)

потролити кабанчиків і зелебобіків
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:42

  sergey_sryvkin написав:
  flyman написав:
  sergey_sryvkin написав:
Якщо я вам накажу придбати ОВДП на 50 мільярдів, ви це виконаєте ? :)
Держбанки гроші не друкують.

Ага, націоналізація Привата... не друкують

Хіба Приват КУПИВ овдп?.. :)

чому купив ... подарили.
Це до питання "банки не друкують"

а ще є мультиплікатор, який при нормі резервування 10%, генерить в БС на порядок більше кредитних грошей
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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