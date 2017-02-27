flyman
Так це фіаско
За кілька діб зросли більше 1грн і це тільки початок
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:49
flyman
Так це фіаско
За кілька діб зросли більше 1грн і це тільки початок
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:50
И разверзлись небеса, Юра дал ответ, но из черного списка не удалил
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:52
це називається -> із-зі дерев лісу не бачите, на великому тайм-фреймові графік про обвал ціни, ... і побачимо, як Україна, наприклад, зможе пережити потенційні 20% зниження виручки на цьогорічному зерновому врожаї
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 11 бер, 2020 11:54, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:52
Поменял через газо коптилку 4к евро по 28.7 и ещё 1-2 к хочу поменять по 29
Я дурак или нет ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:55
В Киеве завтра вводят карантин, а сегодня на НСК "Олимпийский" пройдет футбол
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:57
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58
На миняйле есть первая покупка по 26
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:04
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:04
був здоровий відкат в р-н 40, а на чому буде розворот поки незрозуміло
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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