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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4204420542064207>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 384
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
83
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:49

flyman
Так це фіаско :D
За кілька діб зросли більше 1грн і це тільки початок :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:50

  Yuri_T написав:zzzzzz
базовый сценарий: Украина/Европа/что-то типа ИБ/американская фонда.
теперь с "что-то типа ИБ" придётся подождать.
кто-то покупает во сне. типа респекта.
кто-то покупает уже сейчас, и потом будет миллионером.
я куплю потом и ничего не заработаю, как всегда :mrgreen:



И разверзлись небеса, Юра дал ответ, но из черного списка не удалил :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:52

  buratinyo написав:
  Vitalych-new написав:шота наша главная надежда на валютную выручку начинает пробуксовывать:
Через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%
http://agro-business.com.ua/agrobusines ... tsent.html

БРЕХНЯ. :mrgreen:

Цены третий день в рост.Зображення

це називається -> із-зі дерев лісу не бачите, на великому тайм-фреймові графік про обвал ціни, ... і побачимо, як Україна, наприклад, зможе пережити потенційні 20% зниження виручки на цьогорічному зерновому врожаї
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 11 бер, 2020 11:54, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:52

Поменял через газо коптилку 4к евро по 28.7 и ещё 1-2 к хочу поменять по 29 :)

Я дурак или нет ? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:55

В Киеве завтра вводят карантин, а сегодня на НСК "Олимпийский" пройдет футбол :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:55

Конечно... Как и мы все...
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:57

  zzzzzz написав:В Киеве завтра вводят карантин, а сегодня на НСК "Олимпийский" пройдет футбол :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Зеля думает, что можно творить беспредел и никто не выйдет, потому что запрещены "массовые заходы". Но футбол к ним не относится... И в Черновцах карантин не нужен, токо в Киеве.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58

На миняйле есть первая покупка по 26
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:04

  proftpd66 написав:Поменял через газо коптилку 4к евро по 28.7 и ещё 1-2 к хочу поменять по 29 :)

Я дурак или нет ? :)

Якщо кінцевий результат грн на руках, то так))
twin
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:04

  zzzzzz написав:Вкладчик1234
Вообще-то нефть перешла к снижению.
Посмотрите на часовом графике.

був здоровий відкат в р-н 40, а на чому буде розворот поки незрозуміло
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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