Сейчас будет брифинг главного санитарного врача по Украине по коронавирусу, обещали на 12 часов, но что-то пока не вижу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:05
Сейчас будет брифинг главного санитарного врача по Украине по коронавирусу, обещали на 12 часов, но что-то пока не вижу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:08
Глава Європейського центробанку Крістін Лагард заявила лідерам Євросоюзу, що Європі загрожує великий економічний шок, подібний до фінансової кризи 2008 року, якщо лідери не будуть терміново реагувати на поширення коронавірусу, пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайомі зі змістом відповідної розмови.
Як зазначається, на думку глави ЄЦБ, при правильній реакції шок може виявитися тимчасовим.
К. Лагард також зауважила, що ЄЦБ розглядає усі інструменти, щоб забезпечити «наддешеве» фінансування. Однак наголосила, що ефект буде в тому випадку, якщо уряди також належно відреагують, щоб у т.ч. банки продовжували кредитувати бізнес у постраждалих районах.
Багато економістів очікують, що ЄЦБ знизить процентні ставки в четвер і, можливо, розширить свою кількісну програму послаблення.
Ще до початку спалаху коронавірусу чиновники ЄЦБ неодноразово закликали уряди збільшити державні витрати, коли грошово-кредитна політика досягне своїх меж.
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:10
Авиакомпания МАУ временно прекратит полеты из Одессы в Стамбул и Тель-Авив.
Это связано с мерами сдерживания COVID-19.
Так, в Тель-Авив МАУ не будет летать с 12 марта по 8 апреля (исключением станут рейсы 18 и 25 марта), в Стамбул — до 1 апреля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
25,7 ни фига себе...
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:14
ну про разы не надо врать...если кто вошел осенью при 24,0 на 6мес -сейчас уже без прибыли , а завтра -уже в минусе
гривно-депо рулит только если долл слили от 26 и выше
но при 29 и выше не будет прибыли
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:17
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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