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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4204420542064207

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 384
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
83
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:05

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:В Киеве завтра вводят карантин, а сегодня на НСК "Олимпийский" пройдет футбол :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Зеля думает, что можно творить беспредел и никто не выйдет, потому что запрещены "массовые заходы". Но футбол к ним не относится... И в Черновцах карантин не нужен, токо в Киеве.


Сейчас будет брифинг главного санитарного врача по Украине по коронавирусу, обещали на 12 часов, но что-то пока не вижу.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:08

Глава Європейського центробанку Крістін Лагард заявила лідерам Євросоюзу, що Європі загрожує великий економічний шок, подібний до фінансової кризи 2008 року, якщо лідери не будуть терміново реагувати на поширення коронавірусу, пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайомі зі змістом відповідної розмови.

Як зазначається, на думку глави ЄЦБ, при правильній реакції шок може виявитися тимчасовим.

К. Лагард також зауважила, що ЄЦБ розглядає усі інструменти, щоб забезпечити «наддешеве» фінансування. Однак наголосила, що ефект буде в тому випадку, якщо уряди також належно відреагують, щоб у т.ч. банки продовжували кредитувати бізнес у постраждалих районах.

Багато економістів очікують, що ЄЦБ знизить процентні ставки в четвер і, можливо, розширить свою кількісну програму послаблення.

Ще до початку спалаху коронавірусу чиновники ЄЦБ неодноразово закликали уряди збільшити державні витрати, коли грошово-кредитна політика досягне своїх меж.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:10

Авиакомпания МАУ временно прекратит полеты из Одессы в Стамбул и Тель-Авив.
Это связано с мерами сдерживания COVID-19.
Так, в Тель-Авив МАУ не будет летать с 12 марта по 8 апреля (исключением станут рейсы 18 и 25 марта), в Стамбул — до 1 апреля.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

25,7 ни фига себе...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:14

  Alex2006 написав: прибыль от грн депо в разы перекрывает эти мелкие сливы раньше времени :)


ну про разы не надо врать...если кто вошел осенью при 24,0 на 6мес -сейчас уже без прибыли , а завтра -уже в минусе

гривно-депо рулит только если долл слили от 26 и выше
но при 29 и выше не будет прибыли
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:17

  тарасов написав:25,7 ни фига себе...

писав зранку, йдемо на тест 25,75
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Я дурак или нет ?


нет, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! )
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