Додано: Сер 11 бер, 2020 12:10

Авиакомпания МАУ временно прекратит полеты из Одессы в Стамбул и Тель-Авив.

Это связано с мерами сдерживания COVID-19.

Так, в Тель-Авив МАУ не будет летать с 12 марта по 8 апреля (исключением станут рейсы 18 и 25 марта), в Стамбул — до 1 апреля.

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