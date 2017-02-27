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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 420742084209421042114212>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 384
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
83
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...паника, мировая паника..+ Украинская паника....,лично я побежал в магазин за солью, мукой, сахаром ( в ЭКО по 9 грн/кг) ;)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:52

Realist

я тоже изучаю вариант сдачи, после остановки роста. На момент считаю, что благоприятное время наступит завтра, где-то часов в 11-12.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:52

  Realist написав:Шановні форумчани, якщо ви ще не в курсі, то автор Yuri_61 - це або бот або людина яка спеціально розводить тут срач нелогічними повідомленнями.
Наскільки я зрозумів, згідно правил форуму підстав у адміністраторів його забанити не має. Тому хоча б не ведіться на його повідомлення. Додавайте в недруги та й по всьому.

Тю что здесь такого что человек оптимист по жизни, живет в своем мирке, зачем оскорблять его, люди мыслящие своей головой уверен смогут оценить правильно его высказывания. :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:54

...вчера все оголтело орали о курсе рубля на ММВБ...и ? Уже пошел откат
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:56

abc111 надолго ли? Нефть снова пошла вниз, за ней пойдёт рубль
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:58

  zzzzzz написав:По состоянию на 12:40 на ПФТС очень мало желающих покупать ОВГЗ.

Немногочисленные покупатели хотят доходность 14-15%
Продавцов значительно больше.


я готов покупать с 25%+
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:58

  abc111 написав:...паника, мировая паника..+ Украинская паника....,лично я побежал в магазин за солью, мукой, сахаром ( в ЭКО по 9 грн/кг) ;)

Пізно, треба було тиждень тому купувати як Гончарук сказав про продаж ДП "Артемсіль".
В Ашані вже паніка чи ще ні?
Востаннє редагувалось tobias в Сер 11 бер, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:59

  Волк написав:Realist

я тоже изучаю вариант сдачи, после остановки роста. На момент считаю, что благоприятное время наступит завтра, где-то часов в 11-12.

Я тільки ЗА. Кількість $ збільшується тільки при таких маніпуляціях.
Але в останні рази росту курсу експортери робили штучний навіс притримуючи валюту для продажу. За рахунок цього ціна росла. Тепер же ми маємо ще фактор додаткового попиту збоку нерезів. Тому і пишу. Поки що мало інформації для таких маневрів.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:01

  Realist написав:Що стосується курсу - то всі чомусь зацікавлені тільки у валюті. Пригадую в 2013-2014 я часто "палив" гривню в інструмент, та товари тривалого використання. Хтось на форумі про це задумується зараз?

Норм вариант, если есть куда пристроить.
Сейчас можно сдать доллар дороже, и купить технику по "вчерашней" цене. А если не спешить - цены подтянутся к обычному долларовому эквиваленту.
Грубо говоря, условная бензопила как стоила, так и будет стоить условных 100 баксов.
Но сейчас её можно купить за 90 "нынешних" баксов, если пойти их занести в обменку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:05

  abc111 написав:..лично я побежал в магазин за ... сахаром ( в ЭКО по 9 грн/кг) ;)

тю, я сахаром захеджировался 20кг еще недели 3 назад, для производства продукта с добавленной стоимостью с предварительным замесом с дрожжами и водой :)
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