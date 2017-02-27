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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...паника, мировая паника..+ Украинская паника....,лично я побежал в магазин за солью, мукой, сахаром ( в ЭКО по 9 грн/кг)
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:52
Realist
я тоже изучаю вариант сдачи, после остановки роста. На момент считаю, что благоприятное время наступит завтра, где-то часов в 11-12.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:52
Тю что здесь такого что человек оптимист по жизни, живет в своем мирке, зачем оскорблять его, люди мыслящие своей головой уверен смогут оценить правильно его высказывания.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:54
...вчера все оголтело орали о курсе рубля на ММВБ...и ? Уже пошел откат
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:56
abc111 надолго ли? Нефть снова пошла вниз, за ней пойдёт рубль
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:58
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:58
Пізно, треба було тиждень тому купувати як Гончарук сказав про продаж ДП "Артемсіль".
В Ашані вже паніка чи ще ні?
Востаннє редагувалось tobias в Сер 11 бер, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:59
Я тільки ЗА. Кількість $ збільшується тільки при таких маніпуляціях.
Але в останні рази росту курсу експортери робили штучний навіс притримуючи валюту для продажу. За рахунок цього ціна росла. Тепер же ми маємо ще фактор додаткового попиту збоку нерезів. Тому і пишу. Поки що мало інформації для таких маневрів.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:01
Норм вариант, если есть куда пристроить.
Сейчас можно сдать доллар дороже, и купить технику по "вчерашней" цене. А если не спешить - цены подтянутся к обычному долларовому эквиваленту.
Грубо говоря, условная бензопила как стоила, так и будет стоить условных 100 баксов.
Но сейчас её можно купить за 90 "нынешних" баксов, если пойти их занести в обменку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:05
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