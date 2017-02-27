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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42084209421042114212>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 384
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
83
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:06

  ruvex написав:
  hxbbgaf написав:Планируют увеличить налоги на землю в 8-25 раз!
https://espreso.tv/news/2020/03/10/quot ... yu_ekspert
С нашей нищетой это уже не просто сеньор-помидорство, это уничтожение страны! Гетьманцова - к ответу!

Если ты занимаешься любимым делом, нужно его оставить, чтобы найти "работу" способную оплатить ценовой и тарифный аппетит.
Ведь никому не интересен фактический паритет между государственным поясом желаний для пересичного и его возможностями.
Если ты хочешь отпахав год иметь право на отдых, то не стоит на него рассчитывать, если ты еще не выполнил свою миссию до конца.
Нужно просто доказать, что не имея ничего, нужно быть готовым отдать в долг, закрепив свою задолженность перед государством документально.
Нужно доказать, что ты способен жить в стране не имея никаких преимуществ.
В этом же вся фишка!

Эта страна для олигархов.Пока.В любой нормальной стране есть крупный бизнес,это в порядке вещей,а олигархов нет.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

13:0025.6600 / 25.6850НБУ опять был вынужден продавать доллар. Теперь уже по 25,70. Объем предложения регулятора моментально раскупается. Давление на гривну растет.
12:0025.6000 / 25.6300НБУ выходил второй раз на рынок с продажей доллара по 25,60 гривен. Покупатели поглотили это предложение и сейчас спрос опять растет. Экспортеры также не торопятся продавать основные объемы своей выручки, выжидая оптимально высокого курса. Ближе к 12 часам регулятор вышел еще раз с продажей по 25,65 гривен. Эти объемы тоже фактически моментально скуплены.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:09

  yama написав:Можно ли добавить в голосовалке новые позиции и дать возможность переголосовать ?

А вы когда на бирже открываете позицию тоже потом просите возможность переоткрыть? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:09

Есть смысл по 25.9 брать или завтра спад?
Carbon_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:11

Я одного не могу понять, зачем было сливать вчера 270 мио по 25,20 - 25,30, чтобы дать сегодня курсу вырасти до 25,70 ?!
Невольно напрашивается вывод, что таки дают выйти своим по хорошему курсу!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доллар растет - заживем теперь!
Экономика развиваться начнет, а то зачахла бедная совсем (((((((((
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:15

  asti написав:Я одного не могу понять, зачем было сливать вчера 270 мио по 25,20 - 25,30, чтобы дать сегодня курсу вырасти до 25,70 ?!
Невольно напрашивается вывод, что таки дают выйти своим по хорошему курсу!


прощупать ситуацию надо всегда, что и сделали вчера.
сегодня уже не тушат так активно, наблюдают больше куда прилетим
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:15

  Realist написав:
  Captain Obvious написав:При покупке 26.2 начну лить

Ви на фарт? Потрібно більше даних? Чи очікуєте що буде потрібна гривня для бюджетних платежів?
У нас люблять панікувати. Як правило йде перша хвиля із тих хто в курсі справи. Потім починається сарафанне радіо яке підживлюється новинами. А новини зараз такі, що можемо і до 26,5 дійти.



Всё вместе.
Ну и кредитки закрывать нужно вне зависимости от паники.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:16

26.1 наборы есть по Киеву. Ещё немного осталось. Кеды надо приготовить.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:20

  freeze написав:На всякий случай Зеленскому уже надо готовить для ютуба проникновенный ролик-обращение к инвесторам, как он может, чтобы слеза пошла. Дескать у нас есть мечта, европейские ценности, у нас трудные реформы, нам очень сложно, проклятый вирус, инвесторы мы вас любим, всё отдадим, чуть позже, форс-мажор.

Просто "мораторий" на выплату долгов был.

Теперь время "короно-моратория"!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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