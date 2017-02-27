Если ты занимаешься любимым делом, нужно его оставить, чтобы найти "работу" способную оплатить ценовой и тарифный аппетит. Ведь никому не интересен фактический паритет между государственным поясом желаний для пересичного и его возможностями. Если ты хочешь отпахав год иметь право на отдых, то не стоит на него рассчитывать, если ты еще не выполнил свою миссию до конца. Нужно просто доказать, что не имея ничего, нужно быть готовым отдать в долг, закрепив свою задолженность перед государством документально. Нужно доказать, что ты способен жить в стране не имея никаких преимуществ. В этом же вся фишка!
Эта страна для олигархов.Пока.В любой нормальной стране есть крупный бизнес,это в порядке вещей,а олигархов нет.
13:0025.6600 / 25.6850НБУ опять был вынужден продавать доллар. Теперь уже по 25,70. Объем предложения регулятора моментально раскупается. Давление на гривну растет. 12:0025.6000 / 25.6300НБУ выходил второй раз на рынок с продажей доллара по 25,60 гривен. Покупатели поглотили это предложение и сейчас спрос опять растет. Экспортеры также не торопятся продавать основные объемы своей выручки, выжидая оптимально высокого курса. Ближе к 12 часам регулятор вышел еще раз с продажей по 25,65 гривен. Эти объемы тоже фактически моментально скуплены.
asti написав:Я одного не могу понять, зачем было сливать вчера 270 мио по 25,20 - 25,30, чтобы дать сегодня курсу вырасти до 25,70 ?! Невольно напрашивается вывод, что таки дают выйти своим по хорошему курсу!
прощупать ситуацию надо всегда, что и сделали вчера. сегодня уже не тушат так активно, наблюдают больше куда прилетим
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Ви на фарт? Потрібно більше даних? Чи очікуєте що буде потрібна гривня для бюджетних платежів? У нас люблять панікувати. Як правило йде перша хвиля із тих хто в курсі справи. Потім починається сарафанне радіо яке підживлюється новинами. А новини зараз такі, що можемо і до 26,5 дійти.
Всё вместе. Ну и кредитки закрывать нужно вне зависимости от паники.
freeze написав:На всякий случай Зеленскому уже надо готовить для ютуба проникновенный ролик-обращение к инвесторам, как он может, чтобы слеза пошла. Дескать у нас есть мечта, европейские ценности, у нас трудные реформы, нам очень сложно, проклятый вирус, инвесторы мы вас любим, всё отдадим, чуть позже, форс-мажор.
Просто "мораторий" на выплату долгов был.
Теперь время "короно-моратория"!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин